Армения должна извлечь уроки из ошибок прошлого и подписать мирный договор.

Данное заявление начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обнародовал в соцсети «Твиттер».

«Время имеет значение. Здоровая политика, основанная на реальности, способна предотвратить новые трагедии.

Ереван должен перестать полагаться на мечты и фантазии, принять факты», — отметил Гаджизаде.

Armenia must avoid the mistakes of the past and make the peace of the brave.

Time is of essence. Sane policy grounded in reality can still prevent new tragedies.

Yerevan must stop relying on dreams and fantasies and deal with hard facts.https://t.co/zpmuXpVtUV

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) January 31, 2023