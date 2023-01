Сегодня в Международном суде ООН азербайджанская сторона наглядно продемонстрировала кадры, которые подтверждают масштабный ущерб, нанесенный экологии Азербайджана в результате незаконной экономической деятельности Армении в Карабахе.

Данную информацию в соцсети «Твиттер» привел посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Он добавил, что реальных фактов, подтверждающих закрытие Лачинской дороги, нет. Посол также отметил, что в отличие от Азербайджана, Армения не стремится к диалогу для улучшения ситуации.

Azerbaijani side clearly demonstrated today in ⁦⁦@CIJ_ICJ⁩, that✔️Armenian illegal economic activities in #Karabakh caused immense damage to 🇦🇿´s ecology,✔️there are no real facts proving blocage of #Lachin road,✔️🇦🇲, unlike 🇦🇿, doesn’t seek dialogue to improve situation pic.twitter.com/Y9H5im8SuN

— Rahman Mustafayev (@rahman2609m) January 30, 2023