Будучи религиозным деятелем, я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми государствами, в том числе и с Ираном.

Об этом заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, говоря о подписании документа о побратимстве между Тегераном и Ереваном, передает АПА.

«От Ирана, как от брата, мы такого не ожидали. Это очень негативное событие. Мы их называли братьями, а потом увидели, что у них есть другие братья, оказывается, мы для них не родные. Думаю, они поймут свою ошибку. Потому что это ошибка в истории Ислама. Непростительная ошибка. Иран не должен делать такие шаги. Когда он называет нас братом, в этом не должно быть неискренности», — сказал Пашазаде.