В связи с 20 Января — Национальным днем ​​траура планируется ограничение на движение транспорта по некоторым улицам и проспектам.

Как сказал главный инспектор Бакинского городского управления государственной дорожной полиции, майор полиции Араз Аскерли, 20 января с 08:00 утра и до завершения церемонии поминовения движение автомобилей по улицам, пересекающимся и соединяющимся с Парламентским проспектом, будет полностью ограничено.

Движение в направлении Парламентского проспекта — Аллеи шехидов будет ограничено от пересечения улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, от пересечения улицы Микаила Мушфига и Матбуатского проспекта, улицы Мехти Гусейна, здания Телетеатра, от пересечения улиц Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде.