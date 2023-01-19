Давид Бабаян – один из самых активных персонажей оккупационного режима. Он — воинствующий азерофоб, сочинитель множества армянских пропагандистских штампов и мифов о Карабахе и историк-врун. Именно врун, не фальсификатор, а откровенный врун. Он – яркая свидетельство того, кто находится в руководстве сепаратистской зоны.

С начала 2000-х гг. он занимал различные позиции в структурах оккупационного режима. Само их название звучит достаточно забавно, например, «начальник Отдела политического программирования Политического управления МИД НКР», «сотрудник группы планирования при президенте НКР». Потом он руководил «информационным отделом при Президенте НКР», был его советником, с 2021 года стал «министром иностранных дел». Он читал лекции по политологии и основам дипломатии (?) в «Арцахском университете», а в 2019 году образовал даже «Консервативную партию Арцаха», которую и возглавил.

Для чего, спросите, там нужна политическая партия? Видимо, для того, чтобы продемонстрировать «мировой общественности» какие политический плюрализм и многопартийность царят в «свободолюбивом Арцахе». Несколько дней назад Бабаян получил новое назначение. Его назначили «советником-представителем президента Республики Арцах по особым поручениям».

Я давно слежу за этим персонажем. Не потому что он занимал эти скоморошные посты и должности, а потому что он еще и «историк». Именно в этом амплуа он мне интересен. А «историк» он особенный. Правда, исторического образования у него нет – он закончил «Ереванский институт народного хозяйства», но к настоящему времени уже является доктором исторических наук. И получил он эту научную степень в Институте востоковедения НАН РА. Там, где историческая наука низведена до уровня обслуги национальной пропаганды, он смог бы получить ученую степень. Сменить специальность с хозяйственника на историка-политолога Бабаян решил в конце 90-х.

В 1997 году он окончил факультет политологии Американского университета Армении в Ереване. Но когда он попытался продолжить новое образование на нейтральной территории, все пошло не так гладко. В 1998 году Бабаян проходил годичный курс обучения в магистратуре американского Центрально-Европейского университета (Будапешт). Дипломную работу с первого раза ему защитить не удалось: его уличили в плагиате (Бабаян у кого-то и что-то списал или позаимствовал чужие мысли) и поставили fail (неуд). Через год он прислал по электронной почте новый вариант работы, и его все-таки зачли.

Википедия сообщает, что у него «около 300 публикаций, в том числе десятков научных статей» и еще 8 монографий. Вот названия некоторых из них: «Роль и место Армянского нагорья в библейской геополитике», Ереван, 2015; «Гидрополитика азербайджано-карабахского конфликта», Москва-Ереван, 2019. Из его «библейской геополитики» изумленный читатель может, например, узнать, что Ахура Мазда сотворил «первочеловека Гайомарта» и что имя «Гайомарт» весьма созвучно с самоназванием армян — ай или гай, что в карабахском селе Чартар змий искусил прародителей (Адама и Еву –авт.), и поэтому данная местность получила название «чар тарав», т.е. место, где зло завлекло, искусило людей. Прямые потомки Адама и Евы, т.е. армяне, возвратились туда с тем, чтобы своим благочестием смыть грех предков…

«Общеизвестно, — утверждает Бабаян, — что сам топоним «Нахиджеван» означает «первая остановка», т.е. место, где Ной и его семья остановились на послепотопной земле. Именно здесь, в соответствии с Торой, после потопа Ной и построил первый алтарь для жертвоприношений Богу и здесь же Всевышний заключил договор с Ноем. Этот договор стал вторым после договора Бога с Адамом. Получается, что первые два договора между Богом и людьми были заключены на Армянском нагорье».

Поведал Бабаян и о том, что русского богатыря Илью Муромца другой богатырь Святогор приглашает к «святым горам да Араратским». Здесь, на армянском нагорье – родине армянского народа, зародились земледелие, металлообработка и многие другие ремесла. Это и многое другое беспримерно интересное сообщил будущий «советник-представитель президента Республики Арцах по особым поручениям» в своей «исторической» монографии.

Видимо, во время и после войны Бабаян не оставлял научную деятельность. Это время было особенно плодотворным. Им были подготовлены к публикации сразу две монографии: «Этнонациональная геополитика Азербайджана и реакция нацменьшинств. Часть I. Kурды и таты», 2022 и «Карабахская гидрогеополитика: Экзистенциальные проблемы настоящего и будущего», 2022.

Какие красивые (наукообразные) словосочетания — «библейская геополитика», «этнонациональная геополитика» и «геогидрополитика», не правда ли? Вероятно, эти красивые словесные конструкции призваны продемонстрировать глубину тех проблем, которые решил затронуть автор.

Но это не главные его «исторические шедевры». В 2007 году он издал «Политическую историю Карабахского ханства в контексте арцахской дипломатии XVIII века». Какая может быть «арцахская дипломатия» и тем более в XVIII веке, спросите вы? Никакой, ответит вам любой человек, интересующийся историей региона, но Давид Бабаян, как и академики ученого совета Института востоковедения НАН РА, давшие высокую научную оценку работе автора, так не считают.

В аннотации к сочинению Бабаяна написано: «В данной монографии выдвигается гипотеза относительно того, что создание Карабахского ханства во главе с предводителем тюркского племени — Джеванширом было глубоко продуманным дипломатическим шагом, причем данный шаг по политическим мотивам был так тщательно завуалирован, что до сих пор не только в армянской исторической науке, но и в народном сознании события, происходившие во второй половине XVIII века, имеют вышеуказанную одностороннюю направленность. Рассмотрение создания Карабахского ханства с этой точки зрения позволяет взглянуть на Карабахское ханство с совершенно иного, более близкого к реальности ракурса. С момента создания… Карабахское ханство было армянским государственным образованием, где карабахские мелики, поставив, исходя из политической ситуации, во главе государства магометанина, являлись фактическими правителями этого государства. Осознание этого весьма важно и с исторической, и с политической точек зрения».

Иными словами, Бабаян утверждает, что Панах Али хан был сознательно внедрен в «руководство Карабахским ханством» армянскими меликами. То есть, он, как и его сын Ибрагим хан, были армянскими агентами, послушно выполнявшими указания меликов. А вся эта «арцахская дипломатия» была задумана и реализована с целью сохранения «армянской государственности в Арцахе». Этот «дипломатический шаг» армянских меликов был, по словам Бабаяна, настолько завуалирован, что только спустя 250 лет ему удалось докопаться до его сути.

Формат публикации не дает возможность детально обсудить все «научные» изыскания Бабаяна. Да и серьезно опровергать эти домыслы не очень серьезно. Но, думаю, будет полезно для пополнения исторического образования Бабаяна, а также главного научного редактора этого очевидного антинаучного абсурда, заместителя директора Института востоковедения Национальной академии наук Республики Армения профессора Павла Чобаняна, посоветовать им обратиться к серьезным источникам. Например, к «Истории Карабаха» Мирзы Джамал-бека Джеваншира, визиря Карабахского ханства, современника описываемых Бабаяном событий (первая половина XIX в.), к работе армянского автора Раффи «Меликства Хамсы» (1882).

Упомяну также важный первоисточник, в котором приводятся тексты просительных писем армянских меликов Джумшида Варандинского и Фридона Гюлистанского к российскому императору с просьбой спасти их от преследований и насилия со стороны «армянского ставленника» Ибрагим-хана. Император Павел 1 им помог – дал им российское покровительство в Грузии, подальше от Карабаха: «…Всемилостивейше определили вам на поправление состояния вашего пенсион…». (Акты кавказской археографической комиссии, том 1, документы №№ 871-873, 875, Тифлис, 1866) .

Конечно же, никакой «армянской государственности» в Карабахе никогда не было и в помине. После того, как антично-средневековое царство Кавказской Албании, в состав которого входил Карабах, перестало существовать на рубеже IX-X вв., регион последовательно находился под властью арабского халифата, монголов (на территории Карабаха в этот период существовало вассальное княжество Хачен, в котором управляла парфяно-иранская династия Михранидов), тюркских династий Ак-Коюнлу и Кара-коюнлу, а затем кызылбашского (тюркского) государства Сефевидов. Еще в середине XVI века шах Тахмасиб I отдал район Карабаха под управление Шахверди-султану из рода Зиядоглу азербайджанского племени Каджаров. Позже они образовали Гянджинское ханство. В 1736 году вследствие непокорности последних Надир-шах временно ограничил власть гянджинских правителей Зиядлы и обязал жителей Карабаха платить налоги напрямую шахским сборщикам, а непокорное тюркское население Карабаха – племена джеванширов и отузики — переселил в Хорасан.

В 1747 году Надир-шах был убит, джеванширы вернулись на родину и еще более упростили для меликов процедуру выплаты налогов. Теперь они платили ее по месту жительства – в Карабахском ханстве и прямо карабахскому хану. Карабахские владетели Панах Али-хан, а затем Ибрагим-хан силой оружия добились своего полного контроля и держали в полном повиновении меликов, большинство из которых были пришлыми в карабахском регионе. А потому и не удалось им «сохранить» фантомную «армянскую государственность» в Карабахе, которой никогда и не было.

Хочу довести до сведения «историка» Бабаяна, что исторической литературы по теме масса. Возможно, после запоздалого ознакомления с ней Бабаян умерит свой пыл в создании фантастических версий истории нашего края. Литературу надо читать, и изучать историю на ее основе, а не выдумывать, подвергая ее беззастенчивой ревизии в угоду текущему политическому моменту.

Вот такие неожиданные персонажи находятся в руководстве сепаратистской зоны, временно находящейся под контролем Российского миротворческого контингента.

Эльдар Гиннес