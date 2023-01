Международный суд ООН проведет слушания в связи с иском Азербайджана против Армении. Слушания запланированы на 31 января 2023 года.

«31 января Международный суд ООН рассмотрит второе обращение азербайджанской стороны с целью принятия неотложных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД) в ответ на преднамеренное нарушение Арменией прав азербайджанцев», — говорится в сообщении Международного суда ООН в соцсети «Твиттер».

PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Azerbaijan in the case #Azerbaijan v. #Armenia on Tuesday 31 January 2023. Watch live on @UNWebTV https://t.co/X0bqAaC5Q9 pic.twitter.com/OUTCvtRdwo

