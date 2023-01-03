В Киеве 3 февраля состоится 24-й саммит Украина-Европейский Союз.

«Собеседники обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина–ЕС, который состоится 3 февраля этого года в Киеве, и договорились активизировать подготовительную работу», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского после разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Отмечается, что Зеленский и фон дер Ляен договорились о поддержке динамики сотрудничества между Украиной и ЕС в новом году.

Зеленский также проинформировал главу Еврокомиссии о ситуации в зоне боевых действий.

«Собеседники обсудили пути дальнейшего укрепления мощи Вооруженных Сил Украины путем поставки соответствующего оружия», — говорится в сообщении.

12 октября 2021 года в Киеве состоялся 23-й саммит Украина-ЕС. По его итогам, фон дер Ляен перечислила три направления, которые приблизят Украину к перспективе членства в Евросоюзе. В частности, речь шла о воплощении реформ , постепенной экономической интеграции и углублении политической ассоциации, а также полном внедрении глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Во время саммита Украина и Европейский Союз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве, которая будет способствовать удешевлению авиабилетов.

В совместном заявлении саммита было сказано, что Евросоюз подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Проведение саммитов Украина–ЕС осуществляется на основании статьи 5 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, согласно которой «стороны проводят регулярные заседания в рамках политического диалога на уровне саммитов».

Заседания саммитов проводятся при участии президента Украины, президента Европейского совета и президента Европейской комиссии. Саммиты проходят каждый год поочередно в Украине и Брюсселе.

Встречи в рамках саммитов предоставляют сторонам возможность на самом высоком уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и ЕС за прошедший год, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсудить развитие ситуации в Украине и Европейском Союзе, а также согласовать позиции по актуальным международным вопросам, передает УНИАН.