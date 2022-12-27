В социальной сети Facebook появились фотографии хлеба марки «Гянджа базлама», из которого потребителем был извлечен большой кусок бинта.

«Вот интересно, как сюда попал бинт? Хлеб стоит больше одного маната, и почему за деньги, которые мы платим за продукт, нам не предоставляется качество?», — задается вопросом автор поста, под которым, кстати, появилась еще одна жалобщица, прикрепившая к комментарию фотографию своей ладони, на которой лежит крупный кусок стекла.

«Это стекло я нашла в хлебе цеха «Бина». Хорошо, что не проглотила, не подавилась, горло не проколола. Конечно же, я отнесла этот хлеб обратно в магазин, но даже извинений не получила. Мне просто молча вернули мои деньги – и все», — пишет женщина.

А ведь информация о найденных в хлебе несъедобных предметах появляется в Азербайджане каждый год.

К примеру, в 2017 году были распространены кадры шурупа, обнаруженного в хлебе, производителя «Ахмедлы». Тогда еще в стране только появилось Агентство продовольственной безопасности, но из-за корректировок в законодательстве и кадровых назначений работа его не была активной.

В 2018 году глава агентства продбезопасности Гошгар Тахмазли заверил, что его ведомство будет проводить проверки не конечного продукта, а всей цепочки производства, так как производимая пищевая продукция должна соответствовать всем установленным стандартам. Кроме того, Г.Тахмазли отметил, что проверки и ревизии будут носить либеральный характер.

Но то ли слишком либеральничают в агентстве, то ли что-то пошло не так, но азербайджанский потребитель по-прежнему рискует подавиться шурупом, волосами или стеклами.

В полемике, развернутой под статусом о бинте в хлебе, в частности отмечалось, что, если бы такое случилось где-нибудь в США, компанию-производителя давно бы заставили отвечать за оплошность, и возможно, даже разорили бы ее.

Да, на самом деле, в США закон о правах потребителей работает с 15 марта 1962 года. В «Декларации о защите прав потребителей» определены следующие права: право выбора; закон о безопасности; право на информацию; право быть представленным. Затем, в 1975 году, Европейский Союз принял региональный документ «Признание прав потребителей», предусматривающий следующие права потребителя: право на защиту здоровья и безопасности потребителей; право на защиту экономических интересов потребителей; право на возмещение ущерба потребителю; право на просвещение потребителей; право представлять потребителя.

Десять лет спустя, в 1985 году, ООН приняла Руководство по защите прав потребителей. Документ еще больше расширил права потребителей и включил в себя: право на удовлетворение основных потребностей; право жить в здоровой окружающей среде; право выбора; право на безопасность; право на информацию; право быть представленным; право на возмещение ущерба потребителю, а также право потребителей на образование.

В Азербайджане закон о правах потребителя приняли еще в 1995 году, и в нем, кстати, присутствует много аналогичных пунктов, и самый главный, пожалуй — статья 26, которая предусматривает судебную защиту прав потребителей, а именно возмещение ответчиком причиненного потребителю ущерба. Также предусмотрена компенсация морального вреда.

Но много ли аналогичных процессов была зафиксировано в Азербайджане? Как защищаются права потребителей в нашей стране? И много ли денег выплатили недобросовестные производители людям, купившим некачественный, а порой и опасный продукт?

С этими вопросами сотрудник Minval.az обратился к главе Союза свободных потребителей Эйюбу Гусейнову, который рассказал о своей личной коллекции артефактов, найденных в разное время в совершенно разных продуктах.

«Да, есть такая коллекция, в том числе и кусок хлеба с огромным болтом. Мне этот батон принес уроженец Англии. Но это еще не все. Были случаи, когда в пирожках находили зубные коронки, бижутерию. Что обнаруживают еще? Да все что угодно. Нитки, волосы, искусственные ногти. Несколько лет назад я присутствовал при процессе хлебопроизводства, и видел, что работница цеха работает без головного убора, в кольцах, браслете и серьгах. И я спросил ее: ну, разве так можно, вдруг все эти предметы попадут в тесто? Но по ходу для сотрудников цеха это просто мелочи жизни. А ведь когда обнаруживается инородный предмет в продуктах питания, в частности хлеба, речь идет о грубом несоблюдении элементарных санитарных условий» – говорит Э. Гусейнов.

По его словам, на хлеб, производимый в «Бина», часто поступают жалобы: то на качество пожалуются, то на негерметичность и плесень.

«Я не могу говорить так обо всех производителях, есть и добросовестные, конечно же. Просто констатирую факты. Что делать потребителю в случае обнаружения в продуктах инородного предмета? Тут несколько вариантов: однозначно бойкотировать производителя, звонить по телефону горячей линии агентства продбезопасности (1003) и жаловаться», — говорит Э. Гусейнов.

По словам главы союза, азербайджанское законодательство в этой сфере настолько слабое, что доказать свою правоту потребителю по любому не получится: процесс прохождения через 9 кругов административного и судебного ада настолько сложен и малоэффективен, что человек получит гораздо больший моральный и душевный ущерб, чем это произошло во время обнаружения инородных предметов.

«Закон по защите прав потребителя, принятый в 1995 году, был изменен и направлен, скорее, против интересов потребителей, и на данный момент эффективной защиты прав потребителей со стороны государства нет. А тем временем случаи нахождения артефактов в продуктах питания увеличиваются. Единственное, что делает государство – работает только Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики, контролируя процесс ценообразования на продукты питания. Но и усилить контроль над сферой производства этих продуктов государство не в силах. И потому я считаю, постоянно говорю о том, что должна быть усилена законодательная база в отношении защиты прав потребителя. Нужно создавать конкурентноспособную среду, где потребитель получал бы качество. Не смотря на тот факт, что в стране работает Агентство продбезопасности, качество продуктов не контролируется никем. Да, мы периодически слышим о том, что там-то были выявлены некачественные или просроченные продукты, а производители получили выговор. Но не более. А как насчет моральной стороны вопроса? Ведь человек, находя в хлебе стекло или, скажем, волосы, испытывает и страх, и отвращение, что, несомненно, сказывается на его душевном психологическом состоянии. Давайте вспомним о многомиллионных исках, выигранных в суде европейскими и американскими потребителями в самое разное время – начиная от надписи на крышке «Кофе горячий» и «Кошек в микроволновке сушить нельзя». Вот показатель того, что закон по-настоящему работает! А у нас потребитель бесправен, и это будет продолжаться до тех пор, пока из хлеба извлекаются стекла, бинты, ногти и нитки» — резюмирует Э. Гусейнов.

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Яна Мадатова