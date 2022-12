Мы c Джейком Салливаном рассмотрели двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности, переговоры по нормализации и мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Выразил решимость Азербайджана продвигать региональную мирную повестку дня.

Об этом в соцсети Twitter написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев

«Выразил легитимную озабоченность азербайджанского гражданского общества, мирно протестующего на дороге Лачин-Ханкенди в связи с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых и последующим экологическим ущербом. Претензии Армении якобы о «блокаде» являются безосновательными, бесплодными попытками черной пропаганды», — добавил Гаджиев.

