Сегодня день рождения Зии Буниятова, советского и азербайджанского ученого, востоковеда, академика Академии наук Азербайджана, Героя Советского Союза.

Буниятов родился в городе Астара 21 декабря 1923 года.

После окончания средней школы З.Буниятов стал курсантом Бакинского пехотного училища. С февраля 1942 года до полного разгрома фашистской Германии в мае 1945 года, он сражался на фронте. Был командиром взвода, роты, батальона штрафников.

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Принимал активное участие в битвах за Украину, Молдавию, Кавказ (в боях за Моздок и Туапсе), Белоруссию и Польшу.

В боях проявил храбрость, в одном из них, пробиваясь через линию фронта, он вынес из окружения полковое знамя. В оборонительном сражении в предгорьях Кавказа Зия Буниятов командовал ротой из 120 бойцов, в состав которой также входили 50 матросов Волжской флотилии из Саратова. В ходе одного из боёв 17 человек из его роты уничтожили 15 единиц бронетехники противника, причём сам Зия получил осколочное ранение в голову.

Во время Туапсинской операции лейтенант Буниятов получил ранение в ногу и после лечения в госпитале попал в Таганрог. Газета «Красная звезда» в 1942 году писала о нём: «Стремительный, как тигр, разведчик Зия Буниятов, в невероятных условиях мог принести точные данные о численности, вооружении и дислокации противника».

Повздорив с командованием, Буниятов был направлен в штрафную роту. В январе 1945 года его вызвал к себе комдив и предложил стать командиром штрафной роты.

Капитан Буниятов был назначен командиром 123-й штрафной роты (5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт). 14 января в ходе Висло-Одерской операции в бою у селения Пальчек рота под командованием капитана Буниятова захватила заминированный мост через реку Пилица и в течение нескольких часов удерживала его до подхода основных сил.

В бою было уничтожено 100 солдат противника, 45 было взято в плен. Захвачено 5 шестиствольных миномётов и 3 артиллерийских орудия. Из 670 солдат роты в живых осталось всего 47 человек.

С мая 1945 по май 1946 года Буниятов работал помощником военного коменданта района Панков Берлина, где заслужил добрую память немцев как администратор, способствовавший нормализации хозяйственной и культурной жизни в разрушенном городе.

В 1946 году подполковник Буниятов уволился в запас. В 1950 году он окончил Московский институт востоковедения, а в 1954 году аспирантуру МГУ. В мае 1954 года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Итальянский империализм в Африке», а уже в августе поступил на работу в Институт Истории АН Азербайджанской ССР в должности старшего научного сотрудника.

В 1964 году защитил докторскую диссертацию на тему «Азербайджан в VII—IX вв.», которая годом позже подверглась масштабной критике со стороны советских историков, поскольку ставила под сомнение историческую традицию армянской государственности на Кавказе.

В 1965 году высшей аттестационной комиссией при Министерстве высшего и среднего специального образования СССР ему было присвоено звание профессора, а в 1967 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук Азербайджанской ССР. С 1976 года Буниятов — член Академии наук АзССР. С 1981 г. был директором Института Востоковедения, а с 1990 года — вице-президентом Академии наук Азербайджанской ССР. С 1980 года Зия Буниятов — член Главной редакции Азербайджанской советской энциклопедии.

В 1997 году был застрелен в подъезде собственного дома в Баку. Согласно официальной версии, убийство было организовано членами бакинского филиала «Хезболлах», которые объявили Буниятова членом израильской спецслужбы МОССАД и обвинили в том, что он распространял сионизм в Азербайджане.

За убийство Зии Буниятова было осуждено несколько человек. Его именем назван проспект в городе Баку.