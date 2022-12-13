Азербайджан дает понять, что больше не намерен взаимодействовать с миротворцами в таком алгоритме, в котором они пытаются себя здесь представить, а именно «структурой», получившей право на «царствование». Об этом в интервью Minval.az заявил экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров, комментируя акцию протеста экоактивистов и представителей НПО, направленную против незаконной эксплуатации армянами золоторудных месторождений на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Переговорный процесс зашел в тупик, Армения продолжает уклоняться от признания де-факто территориальной целостности Азербайджана, отметил он.

— Армения возомнила себя «сверхдержавой», которая посредством прокси-сил желает во что бы то ни стало осуществить продолжение оккупации наших территорий. Поэтому Азербайджан ставит вопрос принципиально. В этой принципиальной постановке вопроса роль российских миротворцев тоже вызывает множество вопросов у азербайджанской общественности. Зачем они пришли на нашу землю? Их пригласили, чтобы они обеспечили стабильность, в прямом смысле содействовали нам в интеграции жителей региона. Но, к сожалению, мы видим, что миротворцы не выполняют своей непосредственной задачи, занимаются чем угодно, только не этим. И потому на ряд вопросов общественности ответов нет, а если ответы и есть, то они конкретно указывают на то, что и Армения, и Россия — в качестве посредника, хотели бы уклониться от выполнения обязательств, принятых тремя сторонами в 2020 году.

— Как вы считаете, почему вторые сутки Волков не выходит к протестующим?

— И Волков, и все остальные должны четко осознать: они находятся на территории Азербайджана, пришли сюда для выполнения определенных функций, а именно миротворцы должны выступать в качестве охранников рядом с представителями наших структур, обеспечивать безопасность этих структур. К примеру, экологов, представителей минэкологии, полномочных контролировать работу приисков в соответствии с законом нашей страны. Завтра встанет вопрос о подключении электро-, газо- и водоснабжения. Эту работу на местах должны выполнять специалисты, и задача миротворцев — обеспечить их безопасность. Понятно, что противники будут стараться чинить провокации, и их как раз-таки должны сдерживать российские миротворцы.

Азербайджан дает понять, что больше не намерен взаимодействовать с миротворцами в таком алгоритме, в котором они пытаются здесь себя представить, а именно «структурой», получившей право на «царствование». Их надо лишить этих иллюзий. Азербайджан, на мой взгляд, очень разумно использует методику мягкой силы. Что же касается Волкова, то он просто не был готов ко всему этому, потому что они не ожидали такого поворота событий все те, кто дает Волкову инструкции и директивы. С другой стороны, ну, какая может быть директива? Волков не обеспечил работу нашей группы на прииске, не применил в соответствии с необходимостью определенную силу для установления порядка, и не дал возможности осуществлять функции нашим должностным лицам. И что? Теперь он будет применять силу в отношении тех общественных активистов? Я думаю, что Волков сейчас, в первую очередь, должен встретиться с теми, кто пытается из себя изобразить «политиков» — Варданяном, главой ГРУ при минобороны Армении, и так далее. Всем этим персонажам надо четко и ясно указать на тот факт, что незаконные эксплуататоры азербайджанских рудников должны покинуть территорию. Этой преступной деятельности нужно положить конец. Надо четко объяснить, что при первом сопротивлении функциям по обеспечению безопасности должностных лиц Азербайджана будут применяться жесткие меры. С этими результатами Волков должен выйти к нашим общественным активистам и пообещать, что такого беспредела больше не повторится.

— Армяне в очередной раз обвиняют Азербайджан в «геноциде» в связи с заблокированной из-за акции дорогой. Кроме того, армянская оппозиция звонит во все колокола, чтобы устраивались митинги около посольств Азербайджана и Турции во всех странах мира с призывами «стоять на своем». То есть, выжимают из сложившейся ситуации все возможные и невозможные дивиденды.

— Я немного не понял смысла их желания «стоять на своем». Они считают, что азербайджанские служащие не должны осуществлять свои законные функции? На своей законной территории? И о каком «геноциде» речь? Или требование покинуть наши рудники является для армян «геноцидом»? Или любое пресечение армянского хамства для них считается «геноцидом»?

— Как вы считаете, чем закончится противостояние наших активистов и миротворцев?

— Надо понимать, что логика пребывания миротворцев не состоит в том, что они по приглашению Азербайджана осуществляют какие-то функции. Они не могут быть «Азеригаз», «Азерсу», «Азеришыг», TƏBIB, таможней, пограничниками и так далее. Они выполняют вспомогательные функции в отношении обладателя суверенных прав, то есть Азербайджана. И они свою роль должны рассматривать только в этом разрезе, а не в роли т.н. «самостоятельного игрока». Азербайджан должен установить свой суверенитет на всей территории. Хотят они газ? Будет газ. Хотят свет? Будет свет. Но никогда не будет на этой территории филиала Армении!

Яна Мадатова