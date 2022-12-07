Париж продолжает активничать на южнокавказском треке. Как радостно сообщает в Facebook посол Франции в Армении Джонатан Лакот, в ходе правительственного часа в Национальном собрании Франции министр Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонна заявила о необходимости продления мандата наблюдательной миссии ЕС, находящейся в Армении с 20 октября. По мнению мадам Колонна, «посредством мониторинга границы эта миссия действительно ограничила риск эскалации». Правда, тут же посетовала, что напряженность между Арменией и Азербайджаном не спадает.

Мадам Колонна, для начала, по штату положено знать: если Париж действительно заинтересован в снижении напряженности, то надо не продлевать срок наблюдательной миссии и уж точно никоим образом не обнадеживать Ереван, где продолжают строить агрессивные планы, мечтают о реванше и устраивают провокации на границе с прицелом на повторную оккупацию азербайджанских земель.

Но, к сожалению, у Парижа другие планы. Во-первых, собрать голоса этнических армян. Во-вторых, выслужиться перед местными исламофобами и перетянуть уже их голоса у той же Ле Пен с ее «Национальным фронтом». А в-третьих, Макрону на фоне всех пинков и оплеух нужен хоть какой-то внешнеполитический успех. И вот в качестве такового как нельзя лучше сгодилось бы продление срока пребывания в Армении той самой временной наблюдательной миссии Евросоюза, а если повезёт, то и превращения ее в постоянную. И нетрудно догадаться, что этот план был заранее оговорён между Парижем и Ереваном.

У Армении здесь свои планы и надежды. На фоне украинской войны, санкций и прочих неприятностей в фарватере «российского корабля» Ереван чувствует себя не очень уютно. И здесь, по крайней мере среди широко представленных в команде Пашиняна «соросят», весьма популярна идея «вытеснить» из Армении Россию, заменить ее на Францию и в ее лице — на вожделенный Евросоюз. Или «коллективный Запад». Армения, которая лет 30 после распада СССР бетонировала себе статус «форпоста России», поддерживала Москву во всем, от голосования против Украины и Грузии в ООН до отправки своих военнослужащих в состав российской военной миссии в Сирию, а самолётов — на украинский фронт с российской стороны, теперь явно не против сменить хозяев и превратиться из российского сателлита в новую «колонию» Франции.

Здесь можно, конечно, не без иронии поинтересоваться, намерены ли в Армении заменить драмы на «колониальный франк», объявить французский язык вторым государственным и поместить на герб галльского петуха. Еще интереснее, почему за очередной армянской «прогулкой на Запад» с таким спокойствием наблюдает Москва.

Здесь, впрочем, можно предположить, что российские эксперты и политики не без оснований полагают: в то время, пока границы Армении с Турцией и Ираном охраняют российские пограничники, безопасность обеспечивает российская военная база, армия держится на плаву за счет совместных с Россией группировок ПВО и сухопутных сил, инфраструктура находится в собственности российских компаний или российских олигархов, а экономика трепыхается исключительно за счет российских финансовых вливаний вообще и «внутренних» цен на нефть и газ в частности, «геополитической переориентации» Армении можно не опасаться. Да и Франция на международной арене не показала себя опасным и решительным соперником — достаточно вспомнить, как Москва при помощи ЧВК «Вагнер» вышибла пинком французов из их бывших африканских колоний. Понятно, что вышвырнуть их из Армении, если французское влияние дойдет до красной черты, будет еще проще.

Но куда важнее другое обстоятельство. Нынешний армяно-французский флирт представляет собой прямую и явную угрозу интересам Евросоюза.

В самом деле, у Азербайджана и ЕС — многообещающее сотрудничество, прежде всего в энергетической сфере. Президент Ильхам Алиев неоднократно называл связи с Евросоюзом одним из приоритетов внешней политики.

Наша страна наращивает объемы экспорта газа в ЕС, еще летом в ходе визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен были достигнуты важные договоренности; И вот на этом фоне Франция в угоду планам «сбора голосов» повисает на «трубопроводной задвижке», а ее сенаторы принимаются голосить, что против Азербайджана надо «ввести санкции», «прекратить покупать газ и нефть» и т.д. А некоторые местные интеллектуалы вопят, что они-де готовы «мерзнуть вместе с Арменией», но не покупать газ у нехорошего Азербайджана.

Это, конечно, тот случай, когда очень хочется сказать: осторожнее с желаниями — они могут сбыться. Сегодня во Франции готовятся к отключениям электроэнергии, СМИ публикуют инструкции, как рубить деревья и топить дровами, Макрон заверяет, что страна эту зиму переживет.

Правда, ему самому в Елисейском дворце уж точно не придется мерзнуть. Тем более вместе с армянами. А что же до остальных французов, оценку своим политикам они вполне могут дать сами. В том числе и с учетом такого фактора: бить в спину своих партнеров становится излюбленным приемом французской политики. В 2003 году во время второй войны в Заливе Франция вместе с Германией выступила против ударов по Саддаму Хусейну. Тогдашний президент Франции Жак Ширак вместе с канцлером ФРГ Герхардом Шредером даже отправились в Москву в гости к Путину и оттуда громко заявили о своём несогласии. В Ливии Франция, вопреки мнению НАТО и даже ООН, решила поддержать генерала Хафтара, а не правительство национального согласия. И таких примеров множество. И даже в случае с Украиной у Франции «особое мнение». Именно Макрон вполне в духе Даладье пытался уговорить Зеленского на территориальные уступки — правда, тайно, но шила в мешке, как известно, не утаишь. А совсем недавно вновь призвал дать возможность «сохранить лицо» Кремлю — разумеется за счет Украины. Жозеп Боррель уже одернул Макрона, дав понять, что сначала надо подумать о гарантиях безопасности для Украины.

Так что в результате Франция рискует остаться наедине со своим несостоявшимся «прокси» в лице Армении. Которая, напомним, один раз уже проиграла и разбила в пух и прах надежды и планы Парижа. Впрочем, стоит ли каждый раз прыгать на одни и те же грабли в цветах армянского триколора —решать самому Макрону. И его избирателям.

Нурани, обозреватель