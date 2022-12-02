Как уже сообщал Minval, на днях нижняя палата Национального Собрания Франции приняла анти-азербайджанскую резолюцию, догнав, тем самым, достигший чуть ранее дна моральной шкалы верхнюю палату парламента — его сенат. Теперь обе палаты могут, дружно лёжа в обнимку на этом самом дне, «хвастаться» принятыми каждой из них резолюциями, навсегда запятнавшими клеймом позора их и без того бесславную репутацию.

С самого начала отметим, что в Азербайджане оба этих документа ничего, кроме насмешки, не вызвали. Это не какой-нибудь вердикт международного трибунала, не резолюция Совета безопасности ООН, не закон, не фетва, не догматический орос, не решение Ватикана, не цитата из священных книг и не декларация всемирного конгресса академий наук… Это кусок напрасно израсходованной бумаги. Смысл всего этого голосования нулевой, и не только потому, что это всего лишь резолюции, носящие рекомендательный характер. Придай им хоть форму закона и отправь хоть на подпись президенту страны, никакого воздействия на реальность подписанный закон по-прежнему не возымеет, точно так же, как если принять закон о том, что Луна по размеру больше Солнца. Ну, принимайте на здоровье. Если написанное на бумаге не соответствует фактам, то она израсходована впустую, и дерево вырублено зря.

Сами авторы резолюций и депутаты, голосовавшие «за», разумеется, знали, что Азербайджан не побежит исполнять прихоти далеких французских парламентариев и даже не оскорбится. Брезгливо взглянет на них и отвернется. Даже «давлением» на Азербайджан назвать это нельзя. В данном случае Азербайджан — это прохожий, на которого через дорогу по ту стороны решетки пискляво тявкает какая-нибудь собачка миниатюрных размеров. Оскорбится ли прохожий, воспримет ли он это тявканье как некое «давление» на себя, передумает ли вновь идти по этой улице на следующий день?

Ничего, кроме высунутого языка, эти две резолюции собой не представляют. Но понимают ли это в Елисейском дворце, и всерьёз ли надеются, что после этих тявканий (правильнее будет сказать «кукареканий») в Баку чего-то испугаются и согласятся на новую встречу в том формате, который одноразово имел место в Праге? Именно одноразово, потому как президент Франции Эммануэль Макрон как раз и стал тем «одноразовым» элементом, не имеющим повторной функции. Подобные резолюции еще плотнее закрыли дверь перед носом самозванного посредника.

Напомним, также, что президент Гейдар Алиев согласился в 1997 году на появление третьего сопредседателя МГ ОБСЕ только после того, как Париж обещал занимать нейтральную позицию. Даже одно это обещание было некорректным, потому как в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта занимать нужно было не «нейтральную» позицию, а позицию международного права. Потому, собственно, и был заморожен конфликт, что стороны занимали в лучшем (!) случае нейтральную позицию. Но от посредников азербайджанский народ даже этого не увидел, и на Баку постоянно оказывалось давление пойти на уступки, противоречащие международному праву!

Поэтому, мсье «одноразовый», вашего единичного присутствия достаточно! Лучше уж займитесь своими собственными бедами, коими история вашей страны просто кишит!

Франция — это государство, поддерживающее терроризм. Достаточно вспомнить освобождение международного террориста Варужана Гарабедяна, участвовавшего в совершении в 1983 году теракта в парижском аэропорту Орли. После освобождения осужденного преступника в Армении его приняли как героя, мэр Еревана Роберт Назарян пообещал обеспечить его работой и жильем, а премьер-министр Андраник Маргарян даже принял его и выразил радость его освобождению. За всё это террорист может сказать отдельное «спасибо» Франции. Известно также

о секретном соглашении между Францией и террористической организацией ASALA (ныне почившей в бозе) о том, что той разрешается использование территории этого государства в своих целях в обмен на несовершение в этой стране терактов. А чего стоит заявление тогдашнего министра внутренних дел Франции Гастона Деффера о том, что «дело ASALA правое»!

Франция — это государство, совершившее геноцид в Алжире. В годы колониализма страна «гальского петуха» совершила целый ряд преступлений, за которые она до сих пор не принесла извинений.

Рынок рабов на острове Горе в Сенегале был даже назван в честь французского короля Людовика IV. Франция инспирировала и создала условия для геноцида в Руанде, когда элита этой африканской страны, состоявшая, в основном, из народности тутси, «посмела» подумать о том, чтобы поставить экспорт несметных природных богатств на службу родной страны и его народа вместо кармана ненасытных французских компаний. Именно после этого начались тайные закупки и поставки оружия народности хуту, которых затем натравили на тутси и руками которых и был осуществлен геноцид. Но за всем этим стояли и выступали в роли кукловодов именно французские спецслужбы.

Уже в текущем столетии Париж замарал свои руки целым рядом новых военных преступлений. В 2005 году трое французских военных жестоко задержали гражданина Кот-д’Ивуара, надели ему на голову полиэтиленовый пакет и задушили. На суде они признались, что действовали по указу вышестоящего командования. Получается, насилие над местными жителями было санкционировано военным командованием. Все ли преступления своих военных раскрыла и осудила Франция, прежде чем совать свой нос в конфликты между другими странами?

В январе 2021 года французская армия нанесла авиаудар по свадьбе в малийской деревне Бунти, в результате чего погибли 19 человек.

Французские военные в свое оправдание заявили, что целью удара будто бы были «джихадисты». Удобная отговорка. Но, позвольте, на свадьбу приходят и дети. Для Парижа считается «нормальным» наносить авиаудар по свадьбам ради возможности устранить нескольких «радикалов», как и, собственно, закрывать глаза на ракетные удары Армении по мирным азербайджанским городам. В апреле того же года власти Мали обвинили Францию в попытке сокрыть массовое захоронение на военной базе в городе Госси, которое было обнаружено после того, как её покинули французские военные. Франция, естественно, отрицает свою вину, но зато ищет соломинку в азербайджанском глазу.

Во время операции «Сангарис» в Центрально-Африканской Республике и Буркина-Фасо французские военные принуждали несовершеннолетних детей в возрасте до 15 лет к сексуальным действиям в обмен на еду или угрозами. Ничего, кроме брезгливости к преступникам, эти сообщения не вызывают. Но обсуждались ли в верхней и нижней палатах французского парламента все эти факты, на которые многократно обращали внимание международные организации?

Не на тех вы нарвались, «пернатые»! С Азербайджаном эти ваши штучки не пройдут. Поэтому, добрый вам совет, «одноразовый» вы наш элемент — берегите природу, не вырубайте зря леса. Бумага — вещь полезная. И не стоит ее марать.

Зухраб Дадашов