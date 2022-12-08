В декабре этого года исполняется десять лет со дня создания Центра традиционного искусства при Управлении Государственного Историко-архитектурного Заповедника “Ичеришехер”. Центр был учрежден в 2012 году и является совместным проектом Государственного Историко-архитектурного Заповедника «Ичеришехер» и Королевской школы традиционных искусств в Великобритании. Об этом Minval.az сообщила бренд-менеджер Центра Улькяр Байрамова.

Основной целью центра является сохранение и развитие традиционных видов искусства и мастерства Азербайджана с участием талантливых и молодых художников. Освоенная уникальная технология Королевской школы традиционных искусств помогает азербайджанским дизайнерам не только применить новый подход к культурному наследию, но и развивать эту традицию. И надо сказать, что у них это отлично получается.

«Центр старается создать такой современный дизайн, при этом используя элементы национального орнамента, но оставаясь актуальным во все времена. Наш центр также играет роль образовательного ресурса. Здесь организуются и проводятся мастер-классы для всех возрастных категорий — любой желающий сможет поучаствовать в изготовлении традиционных крафтов, а потом унести его с собой. Кроме того, мастера центра обучают желающих технологии изготовления образцов искусства», — рассказала Улькяр Байрамова.

Основным мотивом и главным посылом Центра традиционного искусства является сохранение единства между древними началами и современной эпохой. Этой неразрывной связи поколений, в которой заложена культурная идентичность азербайджанского народа. Наработки мастеров прошлого, сохранившиеся старинные образцы декоративно-прикладного искусства – историческое наследие, которое является неиссякаемым источником вдохновения для мастеров Центра традиционного искусства.

Каждое изделие – ручная работа, изначально исключающая повторение «один в один». Мастера Центра используют исключительно натуральные красители и традиционные методы изготовления: от шёлка до керамической глины, от набивания рисунка на келагаи до красок для росписи посуды. Узоры и орнаменты, их сочетание и сюжеты разрабатываются командой дизайнеров Центра. В общей сложности создание каждого образца, выходящего из рук мастера Центра, от разработки до создания занимает несколько месяцев. При художественном оформлении учитываются художественные особенности орнаментов древних и средневековых архитектурных памятников и образцов декоративно-прикладного искусства, существующих на территории Азербайджана.

На сегодняшний день под эгидой Центра представлены четыре коллекции образцов ремесленничества, охватывающие разные периоды славной истории страны и её регионов. «Отметим, что первая коллекция увидела свет в 2017 году. Основным источником вдохновения для молодых дизайнеров стало наследие династии Ширваншахов Азербайджана, которые правили достаточно долго и тем самым оказали большое влияние на развитие искусства. Второй по счету стала коллекция «Карабах», в изделиях которой выполнены узоры и орнаменты, взятые с памятников архитектуры, ковров, ювелирных изделий, флоры и фауны региона. Следующая коллекции посвящены Шекинскому региону и Нахчывану», — отметила бренд-менеджер.

Каждая коллекция стала своеобразным путеводителем по богатой и уникальной истории азербайджанского народа. Образцы крафта, представленные под брендом Dastan отражают особый стиль и дух производства, где уникальность каждого региона Азербайджана, элементы национального орнамента бережно сохраняются и обогащаются, становясь неотъемлемой частью современного мира.

Интересно, что на создание продукции уходит несколько месяцев, работа очень кропотливая, начиная от концепции дизайна и заканчивая готовым продуктом. Примечательно, что здешние мастера работают только с натуральными материалами и применяют в работе старые – традиционные методы изготовления, что придает их работам особую прелесть и делает их эксклюзивными.

Также надо отметить, что традиционное искусство данного Центра пропагандируется также и за рубежом. Работы Центра были продемонстрированы многократно на туристических выставках в ОАЭ, Китае, Германии и других странах. В марте 2019 года изделия центра были представлены в конгрессе «Жизнь вне туризма», проводимом в Флоренции, Италии.

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