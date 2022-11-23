Сегодня в Ереване состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Само данное мероприятие предваряло довольно интересные моменты относительно армянской стороны. Вспомним, как загодя до сегодняшней ереванской встречи внезапно осмелевший премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в парламенте с чуть ли не ультимативным заявлением, адресованным ОДКБ и, в первую очередь, России.

«Мы ожидаем политическую позицию ОДКБ, для нас это чрезвычайно важно. И отношение нашего народа к ОДКБ и нашему будущему будет сформировано именно в рамках этого вопроса», — отметил Пашинян.

Таким образом, Пашинян дал понять армянской общественности, что не все еще потеряно, и что Ереван в любой момент может переметнуться с российского «плеча» и прикорнуть на западном. Одним словом, сегодняшнее заседание СКБ ОДКБ обещает быть жарким, несмотря на ноябрьские холода. Тем более, что градус задали сами армяне.

Так, армянская оппозиционная партия «Национально-демократический полюс» провела протесты в Ереване в преддверии саммита ОДКБ и визита президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «Радио Азатутюн». Участники акции скандировали антироссийские лозунги: «враг ОДКБ» и «враг Россия». При этом член оппозиционной партии открыто заявил, что визит лидеров недружественных и «враждебных по отношению к Армении» стран-членов ОДКБ, в том числе и Путина, должен получить противодействие.

Сложилась довольно непростая ситуация, из которой страны ОДКБ должны найти выход. Понятно, что Армения будет настаивать на том, чтобы ОДКБ каким-то образом вмешалась в армяно-азербайджанский конфликт. Хотя бы в варианте осуждения «агрессора». Но не все так просто, особенно в свете того, как в Ереване встретили президента России Владимира Путина. Что можно ожидать от саммита ОДКБ? Как все это отразится на затянувшемся армяно-азербайджанском конфликте? Своим видением по данному вопросу с Minval.az поделился глава информационно-аналитического портала PolitRus, российский политолог Виталий Арьков.

По словам российского эксперта, «давно не секрет, что едва ли не главным внешним бенефициаром на первый взгляд странной позиции Еревана по мирному договору и в целом по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта является Тегеран».

«Причин тому несколько. Это и нежелание видеть Зангезурский коридор, который, во-первых, лишит Иран возможности транзита через Армению грузов в обход санкций. Во-вторых, позволит Азербайджану не зависеть от Ирана в вопросе наземного сообщения с Нахчываном. Это и попытка препятствовать дальнейшему росту влияния в регионе Турции и Израиля, с которыми тесно сотрудничает Азербайджан, — сказал российский политолог.

В то же время, по словам нашего собеседника, «надо понимать, что «мутит воду» не только Иран. «Заметны «уши» Великобритании, Франции, Евросоюза в целом и, конечно же, США. Формально они все ратуют за мир между Арменией и Азербайджаном, однако в реальности совершенно не заинтересованы в нем. Во-первых, по причине того, что урегулирование застарелого конфликта укрепило позиции России и Турции как ключевых медиаторов данного процесса: Россию им важно совсем выдавить из региона, заблокировав ее еще и с юга, а Турцию «посадить на короткий поводок» – гиперактивность Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене многим (к слову, не только на Западе) очень не нравится.

Во-вторых, переключение на себя миротворческой миссии позволяет вышеупомянутым интересантам закрепиться в регионе, откуда они по целому ряду причин (в т.ч. и собственных просчетов) в ходе и после 44-дневной войны были «подвинуты». И не в их интересах реальная нормализация отношений между Ереваном и Баку, поскольку при добрососедстве отпадает необходимость в исторически чуждых и армянскому, и азербайджанскому народам западных миротворцах-самозванцах.

«Исторически и Армения, и Азербайджан тесно связаны с Россией, Турцией и Ираном. И несмотря на имеющиеся между этими странами собственные разногласия, именно им более всего доверяют азербайджанский и армянский народы, именно к их мнению и советам прислушиваются. Что совершенно логично и оправдано», — подчеркнул он.

Что же касается взаимоотношений между Арменией и ОДКБ, то Виталий Арьков обозначил некоторые особенности.

«Армения, а конкретно – Никол Пашинян – не впервые пытается втянуть ОДКБ (непосредственно Россию и Казахстан) в прямой военный конфликт с Азербайджаном и Турцией. И здесь, как во многих других ситуациях, Пашинян еще раз демонстрирует, что как не был ранее, так и не стал сегодня самостоятельными зрелым политиком, по-прежнему оставаясь марионеткой, которую «пользуют» разные кукловоды. Однако это не означает, что Пашинян — глупый человек. Его вполне устраивает такое положение вещей, при котором он сам и его ближайшее окружение беззастенчиво занимаются обогащением, балансируя на грани законодательства, а то и нарушая его. Вполне можно допустить, что в этот раз Пашинян попытается шантажировать Путина выходом Армении из ОДКБ. Однако весьма незавидна политическая судьба тех, кто рискнул вести себя подобным образом с российским лидером», — отметил политолог.

По словам нашего собеседника, «не является секретом, что Пашиняну и искусственно созданной для него партии позволили остаться у власти (закрыв глаза на вопиющие нарушения на парламентских выборах) для решения главной задачи: необходим легитимный руководитель Армении, который продолжит ставить подписи под документами, приближающими окончательное завершение конфликта с Азербайджаном».

«При царящих в армянском обществе настроениях (почему и кто их подогревает – предмет отдельного разговора) никто из армянских политиков, рассчитывающих на продолжение своей карьеры, не пойдет на такой шаг, поскольку сейчас это равносильно политическому самоубийству. У Пашиняна политического будущего нет, и он вполне годится на эту роль. Однако в свойственной для современной армянской политики манере пытается банально торговаться со всеми интересантами. И речь не повышении политических ставок для Армении и ее народа, как вы прекрасно понимаете – а о гешефте лично для Пашиняна и взявшего его в оборот топового армянского криминалитета. Если Пашинян продолжит увиливать от исполнения предписанного ему, совершенно нельзя исключать, что оперативно ему подыщут замену», — заключил Виталий Арьков.

Фарид Теймурханлы