Португальский нападающий Криштиану Роналду покидает «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию, сообщается на сайте английской команды.

«Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух сезонов на „Олд Траффорд“, в ходе которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», — говорится в пресс-релизе «МЮ».

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022