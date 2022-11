Официально завершилась моя миссия в качестве посла Франции в Азербайджане. Это был отличный опыт в исторический момент.

Я благодарен многим друзьям, которых я приобрел в Азербайджане, и желаю моей преемнице Анне Буйон всего наилучшего.

Я убежден, что Азербайджан и Армения могут достичь мира.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал Закари Гросс.

My mission as Ambassador of France to Azerbaijan officially ended yesterday.

It was a great experience at a historic moment.

I am grateful to many friends I made in 🇦🇿 and wish my successor Anne Boillon all the best.

I am convinced 🇦🇿and 🇦🇲can achieve peace. Never give up ! 🕊

— Zacharie Gross (@GrossZacharie) November 21, 2022