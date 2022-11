Новый владелец компании Twitter Илон Маск объявил вечером в пятницу, 18 ноября, голосование по вопросу разблокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Пользователи могут выбрать вариант «за» или «против» в микроблоге американского предпринимателя.

Маск сопроводил опрос латинской поговоркой «Vox populi, vox Dei» — «Глас народа — глас божий». Голосование будет длиться сутки. За первые два часа свое мнение о разблокировке аккаунта Трампа выразили около четырех миллионов пользователей.

Ранее в тот же день бизнесмен сообщил, что в Twitter разблокированы три аккаунта. В соцсети снова доступны микроблоги комедиантки и актрисы Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и консервативного сатирического христианского портала Babylon Bee.

Маск назвал блокировку аккаунта Трампа ошибкой

В январе 2021 года, после штурма Капитолия, Twitter объявил, что навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа. В компании такое решение объяснили тем, что существовал «риск дальнейшего подстрекательства к насилию». Аналогичные решения приняли и другие соцсети. Впоследствии Twitter также заблокировал аккаунты, которые, вероятно, были созданы для обхода блокировки экс-президента США.

Бывший финансовый директор Twitter Нед Сигал заявил тогда, что Трамп не получит доступ в соцсеть, даже если он будет вновь баллотироваться в президенты. «Наша политика работает так: если вас удаляют с платформы, то вас удаляют с платформы», — пояснил Сигал.

Илон Маск в период заключения сделки по покупке Twitter заявил в интервью Financial Times, что считает блокировку аккаунта Трампа ошибкой, так как это решение не привело к тому, что экс-президент США «потерял голос». Он высказал мнение, что постоянные блокировки должны применяться только в отношении ботов, мошенников или пользователей, распространяющих спам.

Трамп объявил об участии в выборах президента США

Во вторник, 15 ноября, Дональд Трамп объявил, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году. Согласно опросам общественного мнения, он явно лидирует по сравнению с другими кандидатами-республиканцами. Среди консерваторов экс-президент пользуется большей популярностью, чем его соперники-однопартийцы, и имеет много фанатичных сторонников.

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.

Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.

You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022