Посол Израиля Джордж Дик прокомментировал информацию об открытии посольства Азербайджана в Израиле.

«Настало время откупорить эту бутылку! Милли Меджлис принял закон об открытии посольства Азербайджана в Израиле!», — написал он в Twitter.

Time to open that bottle!

Azerbaijan’s Parliament has just passed a law on the opening of an Embassy of Azerbaijan in Israel 🇮🇱🇦🇿 pic.twitter.com/TIZm7jgKJr

— George Deek (@GeorgeDeek) November 18, 2022