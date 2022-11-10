По мере приближения пятнадцатого ноября, дня, когда Сенат Франции будет обсуждать положение на Южном Кавказе, в Армении настоящее извержение маразма. Активизировалась вся чернь, и пытается воссоздать благостный фон, дескать, совсем скоро мы начнем контрнаступление. Взращенная на пещерной тюркофобии националистическая эпилепсия не дает горячим головам возможности разобраться в краеугольных мотивах действующего положения.

Не далее как два дня назад президент Ильхам Алиев на праздновании двухлетия победы Азербайджана в Отечественной войне в Шуше предупредил Иреван: «Армения не должна забывать уроки Второй Карабахской войны, и она должна знать, что игра с огнем обойдется ей дорого. Если там кто-то – пусть власть, пусть оппозиция, или какой-либо элемент, наученный и засланный из-за рубежа, вынашивает против нас какие-то злые намерения, он вновь увидит наш кулак…».

На фоне очевидного усиления Азербайджана, его армии и экономических возможностей в кампанию армянских радикалов всецело подался премьер Никол Пашинян. Ему слабо противостоять внутренним врагам, которые бранят его на чем свет стоит, обвиняя в продажности и пораженчестве.

Загнанный в угол своими же, глава кабинета не нашел ничего лучше и воспользовался ржавым боекомплектом, заявив, будто «Баку готовит геноцид армян Карабаха». В его понимании препятствование Баку приходу международных структур в Карабах есть проявление радикализма, тогда как Ильхам Алиев четко выразился по поводу дальнейшей судьбы азербайджанских армян: «Мы ни с кем этот вопрос обсуждать нем будем, это наш внутренний вопрос».

И что тут неясного? Или армянские головы настолько затуманились бредом французского главы Макрона, что им отказывает чувство реальности? Скорее, да.

Пашинян клятвенно заявляет, будто в Карабахе нет войск Армении, а защитой интересов тамошних армян занимается местная «армия обороны», словно в течении 44-дневной кампании жизнями за де-оккупацию расплатились не армянские граждане. И зачем же их надо было предавать земле в Иреванском военном кладбище Ераблур?

Неужели Пашинян и ему подобные забыли демонстрации родителей погибших оккупантов, которые вопрошали — «до каких пор наши сыновья будут погибать на чужой земле?»

Глава кабинета сетует, мол, «Баку отказался отправлять наблюдательскую миссию в Карабах, чтобы убедиться в отсутствии там армянских военных». Он прикидывается простаком, играя не убедительно.

Ему доподлинно известно, что все происходящее в Карабахе находится под бдительным оком Баку. Иначе не было бы упреждающей операций вокруг горы Фаррух, где азербайджанские солдаты решительно пресекли перемещения армянских незаконных вооруженных формирований. Далее последовала операция «Возмездие», когда за смерть одного азербайджанского солдата армянам пришлось расплатиться жизнями 40 с лишним военных преступников.

Дорога из Армении в Карабах также контролируется азербайджанскими силами, которые фиксируют каждую деталь. Известны факты переправки в Карабах контрабандных вооружений. Как бы ни было, вынашивающие реваншистские цели военные горько пожалеют о своих деяниях, и об этом Ильхам Алиев предупредил 8-го ноября из города Шуша. Раз не понимают хорошего языка, пусть пеняют на себя.

10-го ноября в Иреване реваншисты и мракобесы всех мастей проведут факельное шествие и направятся к посольству России, в лице которой они рассматривают злую силу, отказавшуюся помогать Армении в 44-дневной войне. Они не устают бичевать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, которое тождественно акту капитуляции, тщетно пытаясь высвободиться от взятых на себя обязательств.

Но интересно бы знать, почему провалившиеся армяне обвиняют всех, кроме себя? Ведь Армения проиграла в стратегической партии по свое глупости и самоуверенности.

Состояние страны наполовину разграбили Роберт Кочарян и Серж Саргсян, вложив вторую половину в военную машину. Не они ли готовились к перманентному противостоянию с Азербайджаном?!

Ильхам Алиев пошел своим путем. Поднял экономику, создав сильную армию, развернул масштабную интеграционную программу, пополнив баланс страны солидным внешнеполитическим капиталом. В результате одержал историческую победу.

Так кто же виноват в фиаско Иревана? Не сам же армянский истеблишмент, который переиграл собственный народ?! Какое же лицо нужно иметь, чтобы обвинять Азербайджан в проведении «геноцидальной политики».

Пожалуй, бледный лик угнетенного Пашиняна дает исчерпывающие ответы на все, в том числе, и риторические вопросы. Перед лицом натиска оппозиции он в полнейшей прострации. Ему бы молчать, да разобраться с внутренними оппонентами, которые повторяют стилистику фашизма, прибегая к зрелищным ходам геббельсовской методологии.

Но не стоит забывать, что немцы проводили массовые зажигательные акции, будучи в фаворе.

Армянское же общество подавлено ввиду разочарований от политиков, которые завели несчастный народ в тупик. На какой черт, спрашивается, факельная авантюра безразличной толпе, в образе которой реваншисты норовят видеть стадо баранов?!

Невозможно не заметить, насколько Никол Воваевич в смятении. Автор бесполой политики, пуская в дело все резервы, утверждает, будто «армянский народ связывают братские чувства и партнерские отношения с десятками исламских стран и народов». Оказывается, Азербайджан в этот ряд не вписывается только потому, что «своими действиями напоминает «Аль-Каиду» и «Исламское государство». Словно геноцид в Ходжалы, этнические чистки и сдирание кожи с живых азербайджанских детей были деяниями не хайских живодеров, а инопланетян.

Впрочем, и без объяснений понятно, что он бездоказательно отвечает азербайджанскому лидеру по поводу его мыслей, озвученных на праздничном мероприятии в Шуше. «Те, кто разрушает мечети, не могут быть друзьями мусульман. Могут ли руководители мусульманских стран раскрывать объятия тем, кто разрушает мечети? Могут их обнимать и целовать? Это лицемерие, это предательство. Другого названия этому нет. Поэтому мы изолировали Армению от основных опор в мусульманском мире…», — сказал азербайджанский президент, публично пристыдив двурушников и лицемеров, которые все еще заигрывают с агрессором на почве злопыхательства, нежелания принять новые реалии.

Армянский национализм — это опасная и неизлечимая болезнь. Ее носители бегут от правды, как от огня, не понимая опасной глубины своей участи. Они твердо уверовали в легенду, согласно которой в начале двадцатого века произошли «непростительные ошибки» большой политики, в результате чего они оказались обделенными.

Речь о пресловутом территориальном вопросе. Московский и Карский договоры до сих пор являются костью в армянском горле. Им бы зарубить на носу, что если и есть резон говорить об ошибках истории, то она и в самом деле имела место, когда хаев переселили на Кавказ. От того и головная бол всем народам, которая выпала судьба терпеть эту недовольную плаксивую массу под боком.

Они нацелены на вечную борьбу с тюркским и мусульманским мирами, не осознавая в себе непреложную истину. Этот путь ведет их на самоуничтожение. А может оно и хорошо, что никак не уймутся?!

Тофик Аббасов, аналитик