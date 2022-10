Представительство ЕС в Азербайджане поздравляет азербайджанский народ с Днем восстановления независимости! Желаем мира и спокойствия Азербайджану.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал руководитель представительства Петер Михалко.

Avropa İttifaqının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edir! Azərbaycana sülh və əmin-amanlıq arzu edirik.

EU Delegation congratulates the people of Azerbaijan on the Independence Day! We wish peace and prosperity to Azerbaijan. pic.twitter.com/sxJ0oL297p

— Peter Michalko (@MichalkoPeter) October 18, 2022