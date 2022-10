Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования Турции в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва, произошедшего на шахте в турецкой провинции Бартын.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на угольной шахте в Бартыне. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Мирзоян в Twitter.

Sincere condolences to all who lost loved ones during the coal mine accident in #Bartin. Speedy recovery to the injured.@MFATurkiye @MevlutCavusoglu

