Маниакальная страсть мирового армянства ко всякого рода фейкам, дезе, если говорить без модернизированных словечек, банальной лжи является своего рода болезнью. Не зря же армянская шизофрения была выделена как отдельное заболевание. Впервые это сделал немецкий психиатр Эмиль Крепелин. Он взял группы армянских больных, которые ранее описывались с диагнозами гебефрении, кататонии и параноидов, и установил, что в отдаленном периоде у них наблюдалось своеобразное слабоумие. В связи с этим Крепелин объединил эти три группы болезней и назвал их ранним армянским слабоумием (armenium dementia praecox). Кстати, особый вклад в изучение армянской шизофрении в XX веке внесли профессор Левон Оганесян и психотерапевт Армен Нерсисян. Уже в то время знаменитые психиатры отмечали у больных симптомы, которые относятся к основным симптомам армянской шизофрении — эмоциональные и волевые нарушения, бессвязность и лживость речи, выдумывание несуществующего и вера в это, желание убивать, душить и резать…

Ни для кого не секрет, что все армянское мифотворчество о величии армянского оружия, армянского духа, непобедимости на поверку оказалось «мыльным пузырем». И он лопнул при первых же залпах пушек азербайджанских воинов в ходе 44-дневной войны. Осенью 2020 года Азербайджан оказался под массированной информационной атакой. И в этом вопросе удивительным образом «спелись» как западные, так и российские СМИ, общественность.

Высокопоставленные политики российского истеблишмента заявили, что на стороне Азербайджана в войне принимали участие и турки, и сирийские боевики, пакистанцы. Но азербайджанцев, как бы не было. Западные «миротворцы» не были против такого «утверждения» российского «партнера», только вот азербайджанцы разрушили все эти планы. Ни одного наемника, воевавшего на стороне Азербайджана, ни армянам, ни американцам, ни русским найти не удалось. По той простой причине, что их не было.

Тогда армянская сторона пытаясь оправдать свой позор, стремилась создать видимость, что против них «воевали сирийские боевики, пакистанцы, ну и целая куча инопланетян». Но тут позор вытекает из позора: хваленую армянскую армию на лопатки поставила пара тысяч наемников?

За прошедшие почти два года никаких сирийских боевиков, пакистанцев, турок, конечно же, не было. Да и откуда им было взяться? Но американская журналистка Линдсей Снелл, как всегда в своем амплуа, отреагировала на опубликованное видео о «пытках армянских военнопленных», и в своем микроблоге в Twitter написала: «Еще одно ужасное видео азербайджанских солдат, пытающих армянских военнопленных, для того, чтобы политики ЕС выразили в Twitter свою глубокую озабоченность по поводу добычи газа в Азербайджане на фоне встреч с Алиевым».

Она отметила, что у одного из мучителей турецкий (не азербайджанский) акцент.

Во-первых, следует отметить, что данное видео с первых дней было взято «на карандаш» Генпрокуратуры Азербайджана. Однако американская журналистка, сидя во Флориде, облегчила работу азербайджанским правоохранительным органам. Он сразу определила: «пытали не азербайджанцы, а турки». Американка определила, вдавшись во все тонкости чужого ей языка, каким является и турецкий, азербайджанский.

Тут необходима справка о Линдсей Снелл.

Как выяснилось в 2016 году журналистка была похищена на севере Сирии боевиками группировки «Джабхат ан-Нусра». По словам Линдси, ее два месяца держали в подвале, но ей удалось бежать и пересечь границу с Турцией. Турецкие правоохранительные органы задержали американку в провинции Хатай и отпустили только через два месяца. Линдси Снелл, которую подозревали в работе на иностранные спецслужбы, также известна своими антитурецкими репортажами и часто критикует турецкое правительство. В частности, она обвинила Турцию в отправке в Ливию боевиков, связанных с «Аль-Каидой».

Это та самая Линдси Снел, которая в октябре 2020 года утверждала, что на стороне азербайджанской армии воюют сирийские боевики.

«Согласно арабским источникам, среди боевиков, вступивших в военные действия на стороне Азербайджана, наблюдаются панические настроения. В частности, 250 боевиков террористической дивизии «Султан Мурад», отказавшихся от поездки в Азербайджан, были исключены из рядов группировки», — написала она тогда в своем Twitter.

«Независимая» журналистка сообщила, что турецкие вербовщики послали в Азербайджан 1000 боевиков дивизии «Хамза», из которых только 300 вернулись обратно. Остальные погибли. Более того, она написала, что азербайджанская армия не сражалась, а находилась в 200 метрах позади сирийцев, то есть, буквально использовала сирийских боевиков в качестве живых щитов».

So, since every SNA man sitting in Idlib and Afrin now knows, without a doubt, that they’re being sent to stand in front of the Azerbaijanis and die, will the Syrians stop going? No. pic.twitter.com/olF0iWURBb

— Lindsey Snell (@LindseySnell) October 15, 2020