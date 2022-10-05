Премьер-министр Армении Никол Пашинян сомневается, что страна сможет преодолеть действия и решения «Мадридских принципов» принятых в качестве основы для вопроса Карабаха (здесь и далее — Карабахский регион Азербайджана — прим. Минвала).

«Армения признала Карабах в составе Азербайджана, и это было осуществлено под авторством Вардана Осканяна (глава МИД Армении в 1998-2008 гг.) и его руководителя Роберта Кочаряна (президент Армении в 1998-2008 гг). Как только Армения приняла «Мадридские принципы» в качестве основы для переговоров, с этого момента признала Карабах в составе Азербайджана. Это произошло в 2007 году», — заявил Пашинян в рамках «правительственного часа» в парламенте Армении в среду.

По его словам, до сих пор Армения «не смогла преодолеть действия Осканяна и решения руководителя Кочаряна».

«И, возможно, никогда уже не сможет преодолеть. Мы теперь пытаемся лишь управлять последствиями. Нам не удалось перевернуть эти решения, и вряд ли удастся», — сказал Пашинян.

Он сообщил, что намерен пойти по пути установления окончательного мира в регионе.

«Я иду сейчас и буду идти по пути мирной повестки, окончательного мира. Но в отличие от прежних властей я вижу путь, по которому иду, это самое важное. И я надеюсь на поддержку парламентского большинства, нашего народа в своем намерении по повестке мира», — подчеркнул премьер Армении.