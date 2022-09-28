Глава МИД Греции на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване заявил, что «Греция поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран, и это касается, разумеется, и нашего хорошего друга-Армении».

«Мы верим в неприкосновенность границ. То, что произошло несколько дней назад, когда территория Армении подвергалась бомбардировкам со стороны ВС Азербайджана, я хотел бы процитировать президента Макрона, который вчера сказал: «Я осуждаю то, что случилось против мирного населения, против мирных переговоров». Хочу послать четкий месседж тем странам, которые пытаются изменить карту, и я говорю: политика пересмотра провалится. Отмечу одну из таких сил — это Турция, которая пытается воспользоваться существующей суматохой, и мы-греки являемся свидетелями турецкой риторики», — сказал друг Армении.

Интересная риторика у Греции в последнее время и более интересная политика, и активность у страны-банкрота, не имеющего право на слово в ЕС. Греция, как и Турция, является членом НАТО. Более того, эта самая милитаризированная страна ЕС. Разумеется, что с ее военными возможностями, Греции противопоставить Анкаре особо нечего, поскольку на всех ключевых позициях, она в 10 раз уступает Турции. Греция – это военно-политический «пончик» для Турции.

Однако есть то, что делает Грецию опасной — она имеет территориальные амбиции, и готова выступать в роли «торпедо» для ряда стран. В 2021 году Греция и Франция подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на несколько миллиардов евро, которое предусматривает в том числе решение Афин приобрести три французских военных корабля. Это же соглашение позволило Афинам купить 18 французских истребителей Rafale, также она планировала купить еще шесть истребителей в рамках программы модернизации своих вооруженных сил на фоне напряженности с соседней Турцией.

Для понимания отмечу, что самолеты Rafale – это лучшие истребители четвертого поколения, то есть, лучше, чем те F-16, которые сейчас имеются у вооруженных сил Турции (обновлять парк на более современные самолеты американцы им не дают).

В целом конфликт Турции и Греции прост – лозанские соглашения, которые подписаны по итогам Первой мировой войны, не отражают современные реалии, а тут еще и в восточном Средиземноморье нашли газ, который Греция считает своим, а Турция — своим.

Провал лозанских соглашений заключается еще и в том, что демилитаризованные прибрежные острова у Турции, которые принадлежат Греции сейчас уже милитаризованы ВС Греции и США. То есть соглашение нарушено самими же греками и американцами.

При этом военно-техническое соглашение между Грецией и США также есть. Новый договор, который подписан в 2021 году, дает возможность США иметь военные базы на греческих островах в Эгейском море, а также обучать и вооружать греческую армию. Против кого? Естественно не против Италии, а против Турции. О планах США — расширить военное присутствие в Греции сообщалось еще осенью 2018 года. Как писала газета The Wall Street Journal (WSJ), американские власти обсуждали создание в стране новых морских и авиационных баз. Греция привлекательна для Пентагона политическими и географическими факторами, а также открытостью греческого правительства и оппозиции к переговорам, утверждали источники WSJ.

На этом фоне визит Пашиняна в США и демонстративный отказ — принять генсека ОДКБ, и встреча его в Нью-Йорке с генсеком НАТО, говорят о том, что геополитическая линия, выстроенная еще во время Первой мировой войны, стала вновь геополитической осью: США, Франция, Греция и Армения актуализировались. При этом заметим, что визит главы МИД Греции в Ереван совпал с визитом Пашиняна в Париж, и позиция Макрона была предельна ясна.

Однако глава МИД Греции лукавит, когда говорит, что «уважает территориальную целостность всех государств». Что же он ничего не сказал, когда Армения 30 лет оккупировала территории Азербайджана? Или ему напомнить, как киприоты резали невинных турок?

Сформированная геополитическая ось, которая простирается от Еревана, проходя через Афины, Париж и завершается в Вашингтоне, создаст еще много проблем в будущем, она уже их создает. Для Никола Пашиняна настает момент истины, ему сейчас важно подписать документ, по которому Азербайджан признает территориальную целостность Армении, в то время как Ереван не признает территориальную целостность Азербайджана или признает, но с фактом дальнейшего обсуждения статуса Карабаха. То есть оставить зазор для того, чтобы в будущем предъявить претензии Азербайджана.

Параллельно Россия, понимая, что на украинском фронте она терпит поражение, повышает ставки, объявив частичную мобилизацию, и угрожая ядерной бомбой. Россия пытается сесть за стол переговоров и договориться, но разговаривать с ней пока никто не спешит.

Армения понимает, что ситуация вокруг России складывается не очень заманчивая, и поэтому пытается соскочить с этой лодки и успеть пересесть на западную, отсюда и митинги ереванцев с требованием о выходе из ОДКБ. Скорее всего, Армения все покинет лодку России, и тем самым в регионе Южного Кавказа начнется новый виток конфликта.

Сам геополитический расклад показывает, что не достигнув военно-стратегических целей и не заставив признать Карабах за Азербайджаном, ожидать, что Ереван станет военно-политическим союзником Запада, не стоит. Если нет признания территориальной целостности Азербайджана, то не существует и территориальной целостности Армении.

Отдельная ситуация складывается вокруг Исламской республики Иран. Насколько она исламская — тема отдельного обсуждения, однако реальность такова, что ее интересы совпадают с интересами проамериканской Арменией. Последние боятся «туранского проекта», который направлен против Ирана, хотя сегодня КСИР – больше представляет угрозу иранскому народу, чем какой-либо «туранский проект» или США.

Ниджат Гаджиев