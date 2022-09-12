Заместитель премьер-министра, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала интерконнектор для импорта азербайджанского газа самым важным проектом страны, сообщает Trend.

В интервью венскому изданию Kurier Михайлович отметила, что газопровод мощностью 1,8 миллиарда кубометров, который соединит Сербию с Болгарией, будет заполнен газом из Азербайджана.

«Мы ведем переговоры с Азербайджаном. С сентября 2023 года Сербия должна покрывать 40 процентов своих потребностей в газе за счет азербайджанского или другого не российского газа. На данный момент это наш самый важный проект в газовой сфере», — сказала министр.

Она добавила, что для Сербии важно наладить региональные связи с соседними странами в данном контексте.

«Мы работаем с Северной Македонией над интерконнектором мощностью более одного миллиарда кубометров газа. Мы также ожидаем финансовых средств от Евросоюза для этого проекта. Кроме того, мы работаем над созданием интерконнектора с Румынией и стремимся к переговорам с Хорватией. Они хотят увеличить мощность своего СПГ-терминала на острове Крк. Это очень важно для нас. Мы также будем частью их нового проекта терминала СПГ в Албании. Несколько дней назад мы подписали соответствующий меморандум. Итак, у нас есть план, и мы знаем, что делать», — пояснила Михайлович.

Ранее в интервью Trend Зорана Михайлович сказала, что министерство горной промышленности и энергетики Сербии уже ведет переговоры с отраслевым министерством Азербайджана, чтобы получить контракт на поставку газа задолго до завершения строительства трубопровода.