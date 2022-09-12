Судя по участившимся за последние дни провокациям, совершаемых вооруженными силами Армении, Еревану вновь неймется. Вот уже третьи сутки азербайджанские позиции в Кяльбаджарском и Лачинском районах подвергаются обстрелу со стороны армянской армии.

Так, 10 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зейлик Кяльбаджарского района.

В тот же день в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова.

В работе совещания приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Был проведен подробный анализ оперативной обстановки и текущая ситуация на азербайджано-армянской государственной границе и на территории временного размещения российского миротворческого контингента.

Особо подчеркнув напряженность, которая может возникнуть в результате интенсивного обстрела вооруженными силами Армении позиций нашей армии в направлении Кяльбаджарского и Лачинского районов в последнее время, министр обороны отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации.

Однако армянская провокация продолжилась и на следующий день. С полудня 10 сентября до утра 11 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Юхары Шорджа, Ашагы Шорджа, Зеркенд Басаркечярского района и населенного пункта Хезинавар Горусского района, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик, Елинджа, Юхары Айрым Кяльбаджарского района, Садынлар Лачинского района.

И вот сегодня стало известно, что армянские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населенных пунктов Новоивановка Гядабейского района и Хюсюлю Лачинского района.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных отрядов, находящихся на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Аггая Кяльбаджарского района.

То, что армянские боевики в Карабахском регионе чувствуют себя вольготно в зоне безответственности российских «миротворцев», Азербайджан давно уже перестало удивлять. Так называемые миротворцы, которые размещены, якобы, в целях обеспечения безопасности армянского населения Карабахского региона, на самом деле стоят на страже армянских террористов. И последние события наглядный тому пример.

Продолжающиеся провокации армян свидетельствуют о том, что Армения ни на йоту не заинтересована в подписании окончательного мирного соглашения. Примечательно, что вылазки армян приобрели интенсивный характер сразу после жеста доброй воли Баку, который 8 сентября вернул в Армению пятерых диверсантов. Несмотря на то, что армянская сторона упрямо называет их военнопленными, они таковыми не являются. Диверсанты были задержаны после завершения военных действий, следовательно, статусом военнопленных не обладают.

Напомним, армянские военные были переданы Еревану на основании договоренностей, достигнутых 31 августа в Брюсселе в ходе переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

То есть, как видим, Азербайджан придерживается достигнутых договоренностей, в то время как Армения нагло их игнорирует. И вновь мы наблюдаем применение пресловутых двойных стандартов со стороны международного сообщества. Ни слова упрека, критики в адрес Армении. Подобный подход европейских структур, в первую очередь, негативно сказывается на их же собственном имидже. Армения, которая не имеет никакого политического, экономического веса на международной арене, наплевательски относится к документам, подписанным под «брюссельским зонтиком».

Однако у армянского политического истеблишмента, видимо, короткая память. В соседней стране долго тянули с выполнением известных четырех резолюций СБ ООН. Там наивно полагали, что такая ситуация будет продолжаться вечно, и жестоко ошиблись. Азербайджан в одиночку реализовал резолюции СБ ООН. И вот армяне снова наступают на те же грабли, позабыв о «Железном кулаке» и операции «Возмездие». Ну что же, это не проблема. Азербайджан в любой момент может освежить «куриную память» армян.

Фарид Теймурханлы