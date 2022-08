Мы высоко ценим роль Шарля Мишеля и его команды в содействии переговорам по двустороннему мирному договору и межгосударственной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подтверждал позицию Азербайджана в этом отношении.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

We highly value the role of President Charles Mishel @CharlesMichel and his team to facilitate bilateral peace treaty talks and inter-state normalization between Armenia&Azerbaijan.

President Ilham Aliyev on multiple occasions reiterated position of Azerbaijan in this regard.

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) August 31, 2022