Тестовые полеты уже выполняются в строящемся новом аэропорту Зангилана.

Об этом написал на своей странице в Twitter депутат Милли Меджлиса Туран Гянджалиев.

«Восточный Зангезурский район обладает огромным потенциалом, особенно когда совсем скоро он соединится с Западным Зангезуром!», — отметил он.

Test flights are already being performed in the new airport of #Zangilan 🇦🇿 which is being built.

The Eastern #Zangazur region has a huge potential especially when it will be connected with the Western Zangazur very soon! pic.twitter.com/GmjriZLFD5

— Tural Ganjali (@TGanjaliyev) August 31, 2022