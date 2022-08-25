РПЦ собирается впервые «регламентировать и обобщить» практику изгнания бесов. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Как отмечается, «совершителем чина экзорцизма» может быть только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. Церковь ожидает от совершителя обрядя экзорцизма «высокой духовной жизни».

Также совершитель чина экзорцизма должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы «выявлять лиц, действительно нуждающихся в нем», отмечается в документе.

По мнению авторов документа, на данный момент церковь «с осторожностью» относится к экзорцизму из-за выявленных злоупотреблений.

«Злоупотребления совершающих в основном связаны с самочинным образом его исполнения, а иногда также и корыстными мотивами. В некоторых случаях при совершении чина экзорцизма болящие подвергаются унижению или психологическому насилию, что недопустимо», — отмечается в тексте.