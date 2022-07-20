Говорят, сколько людей – столько и мнений, но далеко не все мнения бывают адекватными, что прекрасно доказал независимый эксперт в области образования Кямран Асадов, заявивший, что «разведенных, и женщин, у которых умерли дети, ни в коем случае нельзя брать на работу в детский сад», так как «они могут вымещать зло за свои личные неудачи на своих воспитанниках».

По его словам, в стране наблюдаются агрессивные ситуации в детских садах и будущие кандидатки на должность воспитательниц должны проходить обязательный фейсконтроль, иметь опрятный и приличный внешний вид, должны быть учтены и исследованы их личные качества и психологическая устойчивость. Только так, по его мнению, можно добиться успехов в вопросе набора профессионалов.

Согласно Закону о дошкольном образовании от 2016 года, детские сады и ясли должны комплектоваться только профессионалами с высшим и средним образованием. Но около 40 процентов из 28 тысяч работников, работающих на 1693 предприятиях этого типа в стране, не имеют требуемого законодательством образования.

С декабря 2021 года детские сады были вновь переданы в распоряжение Министерства образования. С августа текущего года прием воспитателей в детские сады будет осуществляться путем централизованного тестирования с последующим этапом собеседования, отметил Кямран Асадов.

Если прочесть рассматривать комментарий эксперта полностью, то он, несомненно, весьма правильный. Но вот только к чему нужно было одной-единственной фразой столь гадостно дискриминировать женщин?

Кстати, отметим, что Конституция и Трудовой кодекс АР запрещают любую дискриминацию, а именно — по признаку гражданства, пола, расы, религии, национальности, языка, места жительства, имущественного положения, происхождения, возраста, семейного положения, убеждений и политических взглядов, особенно в рабочих отношениях.

Сотрудник «Минвала» связался с Министерством образования и спросил, каким образом такую социально опасную глупость мог озвучить человек, именующийся экспертом в области образования?

Заведующая сектором дошкольного образования отдела общего образования министерства Илаха Расулова отметила, что Кямран Асадов является независимым экспертом, не имеющим отношения к министерству: «О чем говорит этот человек? Что за невежество? Его слова и несут в себе самую большую агрессию!»

И до самого К. Асадова наш сотрудник дозвонился, но эксперт, сославшись на сильную занятость, отказался давать комментарии.

В свете скандального заявления, сделанного господином Асадовым, напрашивается вполне резонный вопрос: может быть, и «независимые» эксперты в таком случае должны проходить тесты на предмет вменяемости, прежде чем выступать с подобными заявлениями в СМИ? Ведь благодаря таким камням, брошенным в тухлую воду, круги расползаются на много метров: в нашем обществе, живущем больше традиционально, нежели цивилизовано, и так не особо благосклонны к вопросу «разведенок», и потому подобные агрессивные высказывания создают благоприятную почку для опасного прецедента, последствия которого могут быть самыми разными, в том числе и весьма плачевными.

Кроме того, история имела продолжение: пользователи соцсетей, возмущенные дискриминирующим заявлением эксперта, потребовали от него объяснений. Ответная реакция К. Асадова была более чем странной (позже матерные комментарии эксперта опубликует одно из местных СМИ).

Так или иначе, история вышла неприятная, и выводы из нее стоит сделать соответствующие, особенно тем, кто делает подобные заявления для журналистов. Говорите, но не заговаривайтесь.

Яна Мадатова