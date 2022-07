Приветствую встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. Это позитивный шаг для региональной стабильности, но он также отражает историческую роль Тбилиси как сторонника мира в регионе.

Об этом в соцсети «Твиттер» написала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

I welcome the meeting of the Foreign Ministers of Armenia and Azerbaijan in Tbilisi. This is a positive step for regional stability, but it also expresses Tbilisi’s historical role as a promoter of peace in the region.

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) July 18, 2022