Я провел замечательные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым.

Об этом в соцсети Twitter написал спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

«Мы оценили состояние мирного процесса. Также я выразил поддержку ЕС двустороннему решению о проведении завтра встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Грузии», — добавил Клаар.

Excellent meetings today with @presidentaz Ilham Aliyev, FM @bayramov_jeyhun and Deputy PM Mustafayev. Assessed state of play of peace process. Also expressed 🇪🇺 support to 🇦🇲 and 🇦🇿bilateral decision to hold FMs meeting in 🇬🇪 tomorrow. pic.twitter.com/1aO6TvNeqM

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) July 15, 2022