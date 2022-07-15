Пресечены незаконные действия должностных лиц Государственного таможенного комитета.

Информацию об этом распространила Служба государственной безопасности (СГБ).

Согласно информации, на основании поступившей информации о допущении незаконных действий, сопровождающихся нарушением таможенного законодательства Азербайджанской Республики, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам государства, омрачающих деятельность государственных органов, проведены комплексные оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному 10 июня 2022 года в Службе государственной безопасности.

В результате расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Халилов Эхтирам Сяйяф оглу, занимавщий должность директора объединения «Azərterminalkompleks» при Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики, используя свои служебные полномочия с целью получения незаконного преимущества в связи с исполнением служебных обязанностей, в нарушение установленных законодательством правил организации и осуществления таможенных аукционов, по заранее достигнутому соглашению с отдельными лицами обеспечивал занижения реальной стоимости и реализации товаров и транспортных средств, переданных в государственную собственность, причиняя существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, и за эти противоправные действия посредством своих подчиненных получал взятки в крупных размерах от С.A.Гуламова, Р.Ч.Гаджиева, С.Ф.Тагиева, Э.В.Ибрагимова, Т.Д.Панахова, С.Г.Абдуллаева, И.M.Мусаева, Э.Я.Гумбатова ,А.С. Алиева и других лиц.

Эхтирам Халилов был привлечен к уголовной ответственности по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, 22 июня 2022 года решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствием также было установлено, что заместитель начальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета Бабаев Рашад Тофик оглу и занимавщий должность начальника отдела по контролю за дорожными налогами и бланками разрешений Главного управления регулирования таможенных тарифов и платежей Сафаров Шукюр Исбендияр оглу в связи с исполнением служебных обязанностей неоднократно, использую посредников, получали взятки в крупных размерах от владельцев иностранных грузовых автомобилей взамен на беспрепятственный пропуск этих автомобилей через пункты пропуска таможенного контроля.

Рашад Бабаев и Шукюр Сафаров привлечены к уголовной ответственности по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение группой лиц взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, 1 июля 2022 года решением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

Также выявлены подозрения в том, что Расулов Масум Эйнулла оглу, занимающий должность начальника Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета, злоупотреблял должностными полномочиями, присвоил средства государственного бюджета в особо крупном размере.

Масум Расулов задержан 14 июля 2022 года в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение государственного имущества в особо крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.