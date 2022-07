Начался визит спецпредставителя Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и по кризису в Грузии Тойво Клаара в Азербайджан.

Об этом Клаар написал в социальной сети Twitter.

Cпецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и по кризису в Грузии проведет в Баку ряд важных встреч.

Отметим, что ранее Клаар находился с визитом в Армении.

A beautiful morning in Baku. Looking forward to important meetings. pic.twitter.com/1fxzdHaQWs

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) July 15, 2022