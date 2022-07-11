На фоне возникших беспорядков в Нукусе власти Узбекистана поспешили сообщить о сохранении в Конституции страны пункта о суверенитете Каракалпакской автономии. Был введен режим ЧП. Тем не менее, напряжение сохраняется. Мало того, как это ни печально, есть и погибшие, и раненые.

Каковы же истинные причины происходящего? К сожалению, в регионе был отключен интернет и, соответственно, очень мало информации о том, что там реально творилось все последние дни.

Как передает Радио Свобода, в заявлении на сайте парламента автономии была опубликована информация о задержании группы организаторов массовых беспорядков, оказавших активное сопротивление, и о том, что они обвиняются в попытке захвата органов власти. Также в тексте упоминались «попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане».

Насколько вероятны эти версии о внешнем следе? Вот и Лукашенко сделал похожее заявление. По его словам, «Узбекистан начали качать».

«Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной стороны европейцы, американцы, а с другой — Китай, который сильно помогает Центральной Азии выжить, выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время. Симптомы этого уже появились», — сказал Лукашенко, выступая в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Насколько он может быть прав? Или же вопрос изменения статуса республики стал детонатором для выплеска возмущения из-за накопившихся внутренних проблем в Каракалпакии?

Казбек Бейсебаев, казахстанский политолог (Алматы) поделился своим мнением с Minval.az по ситуации в Каракалпакии.

«Напомню для начала о том, что в Казахстане поводом для январских протестов стало повышение цен на газ в одном регионе. Потом выступления начались в других городах. Сейчас уже стало известно, что этими протестами воспользовались определенные лица из окружения Назарбаева, которые хотели свергнуть президента Токаева. Сейчас есть версия, что повышение цен тоже было не случайным.

Поэтому можно провести некую параллель с происходящим сегодня и сказать, что народ в Каракалпакстане сам вышел на улицы, а какие-то силы хотели воспользоваться этой ситуацией и посеять хаос в Узбекистане и в регионе Центральной Азии», — сказал Бейсебаев.

Касательно высказывания белорусского президента, эксперт отметил, что в словах Лукашенко есть определенный смысл.

Центральная Азия, включая Казахстан, находится между Россией и Китаем. Москва и Пекин не заинтересованы в дестабилизации региона, а наоборот в их интересах, чтобы в регионе Центральной Азии было тихо и спокойно.

Если ситуация в Центральной Азии будет взрывоопасной, то это больше отвечает интересам США, сказал он.

Каждая отдельная страна Центральной Азии, по его словам, в случае дестабилизации может сразу угрожать определенным обострением России и Китаю, что и нужно США.

«Кстати, МИД Казахстана сделал заявление по событиям в Каракалпакстане, и в нем одновременно выражается обеспокоенность событиями и приветствуется решение руководства Узбекистана по стабилизации ситуации.

Здесь нужно объяснить, что для казахов каракалпаки самый близкий народ и у нас практически один язык», — отметил Бейсебаев.

В свою очередь узбекский журналист Сид Янышев заявил «Минвал», что главный вывод из всего произошедшего: незачем было доводить народ до массовых выступлений своими, слава Богу, неосуществленными поправками в Конституцию.

«Но у нас почти всегда так: возник беспредел в одной из жизненных областей — люди выходят на пикеты, и, как правило, проблема решается. По поводу организаторов массовых беспорядков — я не думаю, что это было некое вмешательство сторонних государств, ибо проблем в этой автономии более чем хватает (прежде всего, уровень жизни населения, экологические проблемы из-за Арала и, как следствие, массовая заболеваемость различными недугами, включая онкологию). С другой стороны, никто не отменял правила: ищи, кому выгодно. Я считаю, нельзя исключать версии о том, что эта неудавшаяся попытка могла быть предпринята в интересах России с Беларусью – то есть, один из шагов на пути воссоздания того же СССР, да еще и на фоне войны с Украиной», — считает журналист.

А не спадающее пока что в Каракалпакии напряжение объясняется опять же внутренними проблемами в этой республике: поправки по автономному статусу вносится не будут, но накопившиеся социальные, экологические и другие вопросы-то никуда не делись.

«То есть, подытоживая, можно сказать, что нынешняя попытка внести эти поправки ненароком, выступила в роли детонатора для попыток решения других проблем», — допустил он.

Самир Ибрагимов