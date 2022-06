Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг, срок полномочий которого истек, вернулся на родину.

Об этом немецкий дипломат написал в Twitter.

«До свидания, Азербайджан! Время, проведенное с тобой, было прекрасно!», – написал В.Маниг.

Bye-bye Azerbaijan 🇦🇿 🇩🇪 it was a good time with you! pic.twitter.com/tfPRpRzINg

— Ambassador (@GerAmb_Baku) June 30, 2022