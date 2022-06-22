Никол Пашинян, премьер-министр Армении, отправился с визитом в Беларусь. Как бы это не двусторонний визит — в Минске в очном формате проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Прошла здесь и встреча Никола Пашиняна с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. На первый взгляд, сугубо рядовое событие. Но лишь на первый взгляд.

В самом деле, Пашинян по должности премьер-министр, но сам он предпочитает посещать встречи глав государств, а на переговоры глав правительств, где речь идет об экономической конкретике, отправлять кого-нибудь из своих заместителей — Мгера Григоряна, например. Но на сей раз Никол Воваевич решил посетить заседание межправсовета ЕАЭС собственной персоной. Тем более это примечательно на фоне весьма прохладных отношений Армении с Беларусью: в Ереване не простили Минску налаженного партнёрства с Азербайджаном вообще и поставок РСЗО «Полонез» вместе с депортацией Александра Лапшина, в частности. И если теперь Пашинян прибыл в Минск собственной персоной, трудно исключать, что Москва взялась наводить порядок в рядах ОДКБ и по крайней мере старается затереть проблемы между самыми лояльными себе членами блока. А это, как ни крути, именно Армения и Беларусь.

Но самое примечательное, что это «мирись, мирись, мирись» разворачивается на фоне не только украинской войны, но и стремительно обостряющегося калининградского кризиса.

Напомним: как уже рассказывал Minval.az, в рамках европейской санкционной политики Литва резко ограничила железнодорожный транзит в российский анклав на Балтике — Калининградскую область. Морские пути в Калининград остаются открытыми, паромному сообщению с российским портом в Усть-Луге ничего не препятствует, но Москва поторопилась обвинить власти Литвы в «транспортной блокаде Калининградской области». Дмитрий Песков назвал решение Литвы «беспрецедентным» и «нарушением всего и вся» (и уж точно не припомнили, как сама Россия в декабре 1994 года полностью прервала железнодорожное, морское и воздушное сообщение с Азербайджаном и Грузией — официально Баку и Тбилиси обвинили в «помощи чеченским боевикам», не представив никаких тому доказательств, в реальности в РФ так отвечали на подписание «Контракта века» в Баку 20 сентября 1994 года). В МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы в РФ Виргинию Умбрасене и озвучили ультиматум: РФ требует отмены запрета на железнодорожный транзит и в противном случае Москва оставляет за собой право на ответные действия «по защите своих национальных интересов». Не уточнив, о каких именно мерах идет речь.

Ситуация, конечно, очень «зыбкая», и как будут развиваться события дальше, пока что остается только гадать. Неприятное для Москвы обстоятельство, но, начиная «бодаться» с Западом на всех фронтах, риски для транспортной блокады Калининградской области надо было бы продумать заранее и не очень полагаться на «не посмеют» и «не рискнут». Тем более что можно было хотя бы нарастить «паромные» возможности переправы Усть-Луга — Калининград. Но самое главное, нет ясности, каким окажется российский ответ. Ряд экспертов назвали решение Литвы casus belli, то есть формальным поводом для объявления войны. Хватает прогнозов, что теперь Москва может попытаться прорубить силой пресловутый «Сувалкский коридор» по территории Польши и Литвы, чтобы установить сухопутную связь с Калининградом. В том числе и потому, что, ответив недостаточно жестко, РФ распишется в том, что «надувать щеки» она ещё может, а вот с военными ответами напряженка. Теоретически для Литвы это должно было бы стать командой «стоять— бояться», но…неужели в Вильнюсе, принимая решение о железнодорожных ограничениях, не оценили риски? Не говоря о том, что в таком случае уже вступают в силу гарантии коллективной защиты НАТО. Есть и совсем уж конспирологическая версия. Уже с конца «нулевых», когда Москва сначала развязала войну против Грузии, а затем начала разворачивать в Калининградской области «Искандеры» и «Бастионы», российский «военный кулак» в Балтийском анклаве Польша и страны Балтии не без оснований считали угрозой для себя. Какие планы по «нейтрализации угрозы» существуют в военных штабах стран НАТО, остается только гадать, а вот как поменялись настроения после «крымнаша» и нынешней войны, можно догадаться.

А это значит, что переход «калининградского кризиса» в горячую фазу как минимум не исключен. А вот в случае этого горячего сценария Беларуси будет очень сложно остаться в стороне. В отличие от Украины, у России нет территориального соприкосновения не только с Калининградской областью, но и с Сувалкским коридором — его предполагается прорубать из Беларуси. И оставят ли Лукашенко возможность не участвовать в войне с Польшей и Литвой— большой вопрос. У России есть большой опыт войн под чужим флагом, и не только в девяностые, кстати говоря — с «ихтамнетами», с непонятно кому принадлежащими «Искандерами», из которых стреляли по Шуше, с транспортными самолётами с оружием, чей груз сегодня можно увидеть в нашем Парке трофеев. В 2020 году войну вели от имени и руками Армении. Сегодня может настать черёд Беларуси.

И вот интересно: расскажет ли Никол Воваевич Александру Григорьевичу, что происходит, если страна проигрывает такую вот «войну по чужому заказу»?

Нурани, обозреватель