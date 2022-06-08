На фоне приезда в Ереван министра иностранных дел России Сергея Лаврова в центр кризисного управления МЧС Армении поступил сигнал о заложенной в ереванском аэропорту «Звартноц» бомбе.

На место происшествия прибыли один боевой расчет пожарных-спасателей, оперативная группа центра кризисного управления, дежурный психолог, кинологическая группа спасательных сил.

В настоящее время на месте работает также инженерно-саперный отряд сил гражданской обороны.

Самолет Лаврова приземлился в Ереване около получаса назад.