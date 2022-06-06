Ну, вот и настала летняя пора, когда Баку постепенно окунается в пекло полуденного зноя и вечерней духоты, спасение от которой – либо кондиционер, либо свежий морской воздух вкупе с мороженым, обертку от которого обязательно нужно куда-то деть. А вот куда? Такой вопрос задают многие, бросающие мусор прямо на тротуар, газоны или запихивающие бумажные или целлофановые обертки от конфет между стеной и периллами (в лучшем случае), хотя правильнее было бы не бросать мусор, а, скажем, положить в пакет, и выбросить там, где есть урна или мусорный бак. Но в большинстве случаев люди нетерпеливы и предпочитают избавиться от мусора сразу же после его образования. Свои действия они оправдывают недостаточным количеством мусорных урн, а вот пересмотреть подход к культурному образу жизни и уважению к окружающей среде даже не пытаются.

Согласно статистике, ежегодно каждый житель Баку производит в среднем 350 килограммов бытовых отходов. А теперь давайте представим, что будет, если каждый из нас будет вести себя по принципу тех, о ком идет речь в данной заметке.

Обиднее всего то, что заезженная журналистами и общественными деятелями «мусорная тема» в нашей стране более чем актуальна. Баку растет и хорошеет на глазах, в городе теперь много парков, широких проспектов – а, значит, и возможностей для масштабного свинства. Бытует фраза о том, что не место красит человека, а человек – место, но, увы: невоспитанная масса город отнюдь не красит, а, скорее – наоборот. И как бороться со свинством? Повышать штрафы? Так это уже обсуждалось в СМИ, и не раз. В законодательстве республики даже штрафы предусмотрены, но вот только толку от них мало, почти никакого.

Несколько лет назад, еще в допандемийный период, писали о том, что владельцы собак будут платить штрафы за испражнения своих питомцев, оставленные на тротуаре или газонах. Шум поднялся страшный – и в СМИ, и в соцсетях, а дело закончилось самым обычным пшиком, и сегодня можно в самом центре города наблюдать ту же самую картину: собака гадит, хозяин задумчиво пялится в смартфон, а потом они уходят, а шамбо остается. А ведь штрафами грозили, наказанием. И где это все? Снова осталось на бумаге?

А ведь работы по ликбезу ведутся постоянно, уже практически везде есть контейнеры для раздельного мусора. Отметим, что данный проект по раздельной сортировке мусора стартовал в Баку в ноябре 2019 года. Тогда Департамент жилищно-коммунального хозяйства заключил соглашение с британской компанией Mott MacDonald, которая отвечает за сбор, транспортировку и сортировку твердых бытовых отходов.

Понадобилось больше года, чтобы запустить первый этап данного проекта в Наримановском районе Баку. Десятки волонтеров и сотрудников муниципалитетов, Исполнительной власти города Баку, Общественного объединения молодежи «Региональное развитие» обучали жителей столичных районов принципам раздельной сортировки мусора: раздавали цветные пакеты для мусора, буклеты, развешивали в блоках постеры, поясняющие принцип сортировки.

Но что мы видим сегодня? В контейнер, предназначенный для бумаги или пластика, выбрасывается пищевой мусор. Мало того, объедки умудряются выбросить даже в новые контейнеры, предназначенные для сбора старой одежды и обуви! Ведь согласитесь, что поставить камеры над каждым мусорным баком или приставить к нему по одному сотруднику ЖЭУ – просто нереально. И надо ли? А где гражданская сознательность, культура наконец?

Отметим, что еще в 2012 году глава государства подписал указ о применении закона, связанного с внесением дополнений и изменений в Кодекс об административных проступках (КАП).

Согласно произведенным в КАП изменениям, за выброс мусора в непредназначенных для этого местах физические лица будут подвергаться штрафу в размере 20 манатов, должностные лица — 100 манатов, юридические лица — 500 манатов.

За несоблюдение при размещении урн и мусорных баков расстояния, определенного законодательством для городов и районных центров административно-территориальных единиц (за исключением городских районов), должностные лица будут штрафоваться на 500 манатов, юридические — на 1000 манатов.

Однако на деле мы еще ни разу не сталкивались с тем, чтобы кого-то в Баку наказали за свинство. Пытались вспомнить хоть один аналогичный случай, но тщетно.

А зря, так как это был бы весьма поучительный прецедент. Кстати, отметим, что суммы штрафов на момент выхода распоряжения в свет были довольно высокими. И сегодня они должны быть еще выше, но в том то и дело, что даже по старым расценкам никого не штрафуют, увы.

Мы много и долго можем говорить о патриотизме, воспитании детей в духе гражданского высокого сознания, но как можно рассуждать о высоком, если начинать надо с малого – с обычной любви и уважения к родному городу? А ведь оно начинается с того, что человек, полакомившись мороженным в душный бакинский вечер, и не найдя рядом мусорной урны, кладет обертку в пакет или в сумку. Или же держит в руке до тех пор, пока не дойдет до ближайшей урны, но на тротуар или газон никогда обертку не бросит. Вот это называется воспитание, гражданское сознание и патриотизм.

И потому мы более чем уверены в том, что даже если в Баку привезут и установят еще 10 000 урн, все равно с таким подходом к жизни мы далеко не уедем. Начинать надо с выполнения элементарных гражданских обязанностей.

Яна Мадатова