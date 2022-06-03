У оппозиции начался очередной «протестный сезон». Митинги протеста, где участников не наберется даже не приличный пикет, под самыми разными лозунгами, устраиваются с завидной регулярностью. «Акционная лихорадка» началась еще 14 мая. Вначале распространились сообщения: неизвестный с ножом напал на журналистку Айтен Мамедову. Полиция ведет расследование. Но уже 14 мая на Площади Фонтанов в Баку собирается хиленький митинг под лозунгом «Не хотим криминальное государство!» На акцию протеста собрали всех — феминисток, «левых», ЛГБТ-активистов со своими радужными флагами…Не хватало только мелькавших на митингах объединенной оппозиции исламистов. Традиционный для оппозиции прием: устроить «акцию протеста» в воскресенье днем на запруженной народом площади, так, чтобы на фото- и видеосъемке было бы невозможно потом определить, где «закончился» митинг и началась просто уличная толпа. А если повезет, то и подставить под дубинки случайных людей. А уж если накануне 17 мая, когда западные посольства вывешивают рядом с государственными и радужные флаги, предъявить публике еще и побитых ЛГБТ-активистов — так вообще мечта. Но полиция сработала профессионально — четко отсекла митингующих, разгонять дубинками не стала от слова вообще, проводила аж до здания МВД.

И вот тут вопрос: чего хотели митингующие? Расследования нападения на Айтен Мамедову или очередного залпа «черного пиара» против Азербайджана.

Проходит пара недель, и новая акция протеста — 31 мая 2022 года митингуют уже перед посольством Германии. Напомним: в ФРГ разгорелся громкий скандал — «политэмигранты» из Азербайджана наладили бойкую торговлю «статусом беженца», фабриковали «доказательства» жутких преследований, документы о членстве в оппозиционных партиях…Теперь фигурантов скандала власти ФРГ планомерно высылают обратно в Азербайджан, а их родители митингуют перед посольством: ах, бедные наши детки, они столько сил положили, чтобы дорваться до вожделенной жизни в ФРГ на пособие, а их коленкой пониже спины и обратно?!!!! Да еще и с реальной перспективой ареста и ответственности уже в Азербайджане?

В тот же день перед Администрацией президента вышли на митинг… зоозащитники против ненавистного «Топлана», который, по их мнению, обращается с бездомными собаками без должного пиетета. А 1 июня активистки ПНФА весьма оригинально отметили Международный день защиты детей — устроили жиденький пикет, ой, то есть, пардон, митинг протеста перед зданием Милли Меджлиса с требованием вернуть детские пособия.

Можно разбирать каждый пункт «митинговой повестки» по отдельности. Объяснять, что один криминальный инцидент — еще не повод вопить о «криминальном государстве», а потом предложить активистам прогуляться…ну хотя бы до ближайшего кинотеатра и посмотреть полицейский детектив, снятый в «лучших домах Лондона и Парижа». Где будут и преступления, и коррупция, и мафия, и много еще чего. Старательно растолковывать, что торговлю статусом беженца власти ФРГ даже теоретически не «проглотили» бы, и теперь митингуй не митингуй, все равно получишь депортацию. Вооружившись карандашом, бумагой и кучей книг по экономике, напоминать, что в Азербайджане действует система «адресной» социальной помощи, и детские пособия, которые по прежней модели платили всем — и богатым, и бедным, в эту адресную модель не вписываются, и никто их восстанавливать не будет. Наконец, пытаться донести простую истину: ничего не делать с бродячими собаками в городах и селах нельзя по определению. Тогда просто выйти на улицу будет небезопасно. Да и поговорку «горе тому городу, где бродячие собаки сбивают в стаи», тоже придумали не зря.

Только вот нужно всей этой профессионально-митингующей публике вовсе не расследование нападения на журналистку, не детские пособия и тем более не бездомные собачки. Митинговая активность случилась как раз в то время, когда в Азербайджане и вокруг Азербайджана происходят весьма показательные события.

26-29 мая наша страна принимала «Технофест-2022» — впервые этот фестиваль проходил за пределами Турции. Мировые СМИ вновь анализировали опыт Карабахской войны. В Баку готовятся после «коронавирусной паузы» принимать «Формулу-1» — как положено, со зрительскими трибунами, фан-зоной, болельщиками… Наконец, в эти же дни стартовала «Энергетическая неделя». И приветственные послания лидеров ведущих стран мира, которые зачитывались на ее открытии, и поздравительные телеграммы в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, не оставили сомнений: интерес ведущих стран мира, в том числе США и Великобритании, к нашей стране растет. Здесь много слагаемых: и роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, и победа в Карабахе, и развитие связей с Турцией и ее партнерами по НАТО, и многое другое.

И можно понять, с каким нервозным вниманием наблюдают за этим процессом среди тех самых «грантовых правозащитных НПО». Чья деятельность не раз становилась причиной если и не проблем, то шероховатостей в отношениях Азербайджана со странами Запада. Справедливости ради, заказы (и оплату) эти самые НПО получали не только и не столько от западных фондов, сколько с совсем других адресов — от сил, никоим образом не заинтересованных ни в выходе азербайджанских углеводородов на мировой рынок, ни в укреплении позиций Запада в нашей стране. Но наиболее думающая часть этого лагеря прекрасно понимала: «альтернативных заказчиков» они тоже интересуют ровно до той минуты, пока считаются получателями грантов от западных фондов и пока с их помощью можно вести разнообразные «операции под чужим флагом». Вот и устраивают лихорадочную активность: с митингами, интервью подконтрольным ресурсам, доходят до такого цинизма, чтобы втягивать в свои игры участников карабахской войны.

Но смеем заверить: как бы ни пыжились в «грантовых офисах», как бы ни изображали активность и ни пытались «торговать воздухом свободы», игра уже проиграна. А поезд ушел. По транскаспийской паромной переправе, которую в своем письме особо отметил Джо Байден.

Нурани, обозреватель Minval.az