Санкции против России, введенные Японией, окажут негативное влияние на 15 тысяч японских компаний, прямо или косвенно ведущих бизнес с РФ, сообщила РИА Новости со ссылкой на газету «Асахи».

Издание приводит слова неназванного политика, который считает, что санкции, которые приняла Япония против России, по жесткости сравнимы с мерами, предпринятыми против Северной Кореи.

При этом газета отмечает, что влияние их на Японию несравнимо с тем, которое оказали на нее санкции против Северной Кореи: из-за запрета на импорт и экспорт отрицательное воздействие могут ощутить на себе 15 тысяч японских компаний, напрямую или опосредованно ведущих бизнес с Россией. Еще одним результатом может стать удар по населению из-за роста цен на товары.

Санкции, принятые правительством Японии, распространяются на 507 человек из России, 253 из «ЛНР» и «ДНР» и на 201 российскую компанию и организацию, включая крупнейшие банки.

Япония запретила вывозить в Россию предметы роскоши, в число которых, помимо автомобилей и мотоциклов класса «люкс», входят персональные компьютеры, дорогие алкогольные напитки и косметика, и высокотехнологичные товары, в число которых вошли полупроводники и 3D-принтеры. Кроме того, был введен запрет на импорт из России некоторых видов древесины, водки и некоторых других товаров.