Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель поприветствовал встречу лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе.

«Мы приветствуем третью трехстороннюю встречу лидеров Армении, Азербайджана и президента Европейского союза, организованную Брюсселем. Надеюсь увидеть конкретные шаги, поддерживающие динамику в направлении устойчивого мира», — написал Боррель в Twitter.

Жозеп Боррель добавил, что ЕС продолжит активно работать в направлении усилий по установлению мира и примирению в регионе.

Welcome the 3rd trilateral meeting hosted by @eucopresident with Armenia and Azerbaijan leaders in Brussels. Hopeful to see concrete steps that support dynamics towards sustainable peace.

The EU continues to be strongly engaged in peace & reconciliation efforts in the region. https://t.co/L1kh4VHL9P

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 24, 2022