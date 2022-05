ОБСЕ приветствует прошедшую в Брюсселе встречу между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве ЕС, передает Trend со ссылкой на заявление ОБСЕ.

«Прямой диалог является необходимым условием для нормализации отношений и подготовки всеобъемлющего мирного соглашения. Мы по-прежнему готовы содействовать усилиям по обеспечению мирного, демократического и процветающего будущего для Южного Кавказа», — отмечается в заявлении.

We welcome the mtg between 🇦🇲 and 🇦🇿 facilitated by 🇪🇺. Direct dialogue is a prerequisite to normalizing relations and preparing a comprehensive peace agreement.

We remain ready to assist efforts to guarantee a peaceful, democratic and prosperous future for the South Caucasus. https://t.co/ygKUuPJUMg

— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) May 23, 2022