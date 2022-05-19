Можно ли говорить о реальном продвижении процесса постконфликтного урегулирования в Карабахе? К сожалению, ответить на этот вопрос положительно не получается. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл подробности.

Согласно договоренностям, достигнутым на встрече в Брюсселе 6 апреля, уже до конца апреля стороны должны были сформировать рабочие группы по границе, и они должны были приступить к работе. Но Армения в последний момент отменила уже согласованную встречу, намеченную на 29 апреля. Затем отказалась от встречи на границе 7-12 мая, назначенной по ее же предложению. Назвав такое поведение Армении безответственным, глава государства подвел итог: «Даже если у нас и есть некоторый оптимизм, подобные маневры и очень странные шаги правительства Армении, по существу, подрывают возникшее определенное доверие».

Более того, дело, к сожалению, не ограничивается срывом встречи по делимитации границ. Да, по горячим следам освобождения города Шуша, понимая, что 25-тысячная армянская группировка в Карабахе находится в «мешке», Армения вывела войска из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Но затем, когда центр тяжести вновь сместился в сферу дипломатии, Ереван планомерно тормозит все, что можно и что нельзя. В самом деле, Армения срывает целый ряд обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Из зоны временного размещения РМК не выведены армянские формирования. Процесс разблокриования коммуникаций практически «заклинило». Армения так и не предоставила Азербайджану «беспрепятственное» сообщение межу основной территорий Азербайджана и НАР. Ереван так и не предоставил координат автомобильной дороги по Зангезурскому коридору. Не продвигается восстановление железных дорог.

Не лучше ситуация в гуманитарной сфере. Армения отказывается предоставить сведения и о массовых захоронениях азербайджанцев, и о судьбе нескольких тысяч человек, пропавших без вести во время первой карабахской войны. По вине Еревана так и не состоялась миссия UNESCO — в Ереване не согласны на мониторинг азербайджанского культурного наследия в Армении, прекрасно понимая, что это наследие было попросту уничтожено, и шансы, что UNESCO смолчит, невелики. И вот теперь — новый пакет ереванских «художеств» уже в связи с делимитацией и демаркацией границ. Сначала Армения всеми силами демонстрирует, что Ереван страстно желает вести переговоры при посредничестве ЕС. Азербайджан сформировал свою рабочую группу, но Армения продолжает «кормить всех завтраками», а уже согласованную встречу срывает, Но затем срывает уже согласованную и назначенную встречу по границе. Причем и в конце апреля, и в мае. Как подчеркнул президент Ильхам Алиев, «Азербайджан всегда оставался приверженным обязательствам. Если мы в присутствии президента Совета Европейского Союза дали слово о том, что будем готовы к встрече до конца апреля, то были верны данному слову. Однако, мы должны видеть такую же ответственность со стороны Армении».

А ее нет. Причем нет при иностранном, точнее, московском, участии. В самом деле, Ереван, который вначале предложил встретиться на границе без участия России, затем, явно получив нагоняй за самоуправство, предлагает перенести переговоры в Москву. Причем озвучивает это свое желание по каналам ТАСС — так сказать, верноподданичество в квадрате. Да и сам факт срыва договоренностей, достигнутых в Брюсселе, говорит о многом — в Москве с самого начала были недовольны, что Пашинян, премьер-министр «форпоста», отправляется на переговоры в столицу единой Европы. Словом, если вначале в Ереване пытались «отодвинуть» от переговоров Москву, рассчитывая, что «подключение» Брюсселя позволит соскочить с выполнения условий трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, то теперь по приказу из Москвы так же «отодвигают» уже Брюссель.

Можно, конечно, подсчитать, чем эти маневры закончились для армянской дипломатии. В ОДКБ Пашиняну остаётся только строить ободки и нарываться на холодные отказы. Отношения с Европой подорваны. Для обеих центров силы Армения — беспринципный и безответственный «игрок», который срывает договорённости и отказывается от обязательств. Для думающей части экспертного сообщества Ереван в очередной раз доказал свой статус «форпоста» и марионетки Кремля.

И самое опасное, такой срыв процесса дипломатического урегулирования, особенно на фоне участившихся провокаций на границе, не позволяет исключать, что в Армении могут вновь «сорвать ситуацию в штопор» и начать новую войн. Возможно, там еще кого-то пьянят территориальные захваты первой карабахской войны. Но перед тем, как скомандовать «огонь», лучше помнить, как и чем закончилась для Армении вторая. И попытаться спрогнозировать результаты третьей.

Нурани, обозреватель Minval.az