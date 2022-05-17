Позиция Турции по поводу возможного вступления в НАТО Швеции и Финляндии продолжает оставаться одной из ведущих тем, в том числе в Азербайджане. Тем более что присутствует здесь все: и громкие заявления, и переговоры, подробности которых остаются за закрытыми дверями, и сенсационные «утечки». И, конечно же, как всегда, нет недостатка в версиях и предположениях. Прозвучавшее же накануне заявление президента Турции Эрдогана на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном: «Мы не можем сказать «да» (членству Швеции и Финляндии в НАТО — Minval). Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», — вызвало понятную «бурю» и в соцсетях, и в экспертном сообществе: Турция «закрывает дверь» перед Швецией и Финляндией! Россия может праздновать победу! Турции грозит изоляция!

Опытные наблюдатели знают: опасность «увидеть» не то, что происходит, а то, что более всего хочется (или не хочется) увидеть, в подобных ситуациях присутствует всегда. Соблазн использовать для доказательства и строительства версий вырванные из общего контекста фразы — тем более.

В Анкаре с самого начала и не думали скрывать причин своего, скажем так, особого мнения. Власти Швеции и в меньшей степени Финляндии оказывают открытую поддержку РКК и ее «ответвлениям» в Сирии и Ираке вроде YPG, сегодня на повестке дня еще и излишний либерализм в отношении FETO. Кое-кто из террористов получил на севере Европы не только политическое убежище, но и гражданство, и даже был избран в парламент, о чем и напомнил Эрдоган. А речь, если кто забыл, идет о террористической группировке, на счету которой десятки тысяч жертв. И у властей Турции есть право — и юридическое, и моральное — решать вопросы, связанные с собственной безопасностью и с безопасностью своих граждан. Для чего РКК — это прямая и явная угроза.

Кроме того, власти Турции понятным образом возмущены, что власти Швеции и Финляндии вводят против Анкары санкции в такой чувствительной сфере, как оружие. Что тоже не получится вынести за скобки и объявить несущественным.

Неудивительно, что уже после заявления Эрдогана состоялись телефонные переговоры генсека НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, после которых глава Североатлантического альянса отметил у себя в Твиттере: «Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны сохранять единство в этот исторический момент». Что, во-первых, разбивает все аргументы на тему «изоляции Турции» и т.д. — в руководстве НАТО явно выразили понимание обеспокоенности Анкары. А во-вторых, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, да и в Стокгольме и Анкаре уверены: разногласия удастся урегулировать.

И вот уже с учетом всех этих обстоятельств можно сделать определенные выводы. Перед выбором оказались власти Швеции и Финляндии, которым ради членства в НАТО придется «прижать хвосты» окопавшимся на их территории «политическим крышам» РКК. Сегодня в Стокгольме и Хельсинки могут упираться, торговаться и отказывать экстрадировать в Турцию террористов из того самого «списка 33-х», который передали им в Анкаре, но в том, что компромисс рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, будет найден, сомнений нет. Вступление в НАТО — процедура не на несколько часов, и время на урегулирование разногласий у Анкары, с одной стороны, и Стокгольма и Хельсинки, с другой, есть. И тем более очевидно, что Турция умело и грамотно использует представившийся шанс лишить РКК уютного и удобного «североевропейского плацдарма». При полном понимании, что для обеих североевропейских стран вступить в НАТО важнее, чем прикрывать РКК.

А это значит, что расширение НАТО на севере уже можно считать свершившимся фактом. И тоже делать выводы. В том числе и не самые приятные для многих. Мир практически не заметил, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии по сути дела «хоронит» любимую идею Эммануэля Макрона о «европейской армии»: вести разговоры о «смерти мозга НАТО» и необходимости создания «армии Евросоюза» было можно, когда евробюрократия, получив в результате «брекзита» серьезнейший «имиджевый удар», искала способ перетянуть одеяло на себя. Но теперь, после войны в Украине, оказалось, что в сфере безопасности альтернативы НАТО, по сути, нет.

Но по-настоящему проблемы «накручиваются» для России. Там уже объявили о выходе из Парламентской ассамблеи Балтийского моря — теперь РФ единственная страна в регионе, которая не входит в НАТО. Впрочем, так можно «хлопнуть дверью», но не снизить и геополитические, и военно-стратегические последствия. Теперь Москве в условиях «дефицита военных ресурсов» на фоне украинской войны нужно «укреплять» более чем 1300 километров новой и ранее вполне дружественной границы с Финляндией, и одной только переброской «Искандеров» можно продемонстрировать агрессивность, но не силу. Контроль НАТО над обоими берегами Финского залива, Аландскими островами и островом Готланд безнадежно «запирает» российский Балтийский флот. Наконец, развязав войну под лозунгами «не допустим вступления Украины в НАТО и вообще приближения НАТО к своим границам», РФ получает НАТО едва ли не на окраинах Санкт-Петербурга, и на фоне уже заключённых договоренностей о гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии на период решения «процедурных вопросов» уже не получится бомбить Хельсинки и Стокгольм по примеру Киева и Харькова. А молча «проглотить пилюлю» тоже не получается. Отсюда и разнобой в заявлениях, когда одни грозятся, другие «смягчают», третьи ищут способ «трижды подумать, чтобы, выйдя к микрофонам, ничего не сказать». А четвертые понимают, что настоящая катастрофа для России на северном направлении только начинается.

Нурани, обозреватель Minval.az