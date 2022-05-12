Со 2 мая в Ереване начались акции протеста, организованные оппозиционными силами. Участники протестного движения требуют отставки властей Армении из-за их политики по Карабаху. Ясно, что лидеры парламентской оппозиции, выступающие организаторами уличных шествий, вовсю обвиняют Никола и его команду в «предательстве», «сдаче Арцаха», и тому подобных вещах. Ежедневно происходят стычки с полицией, задерживаются десятки и сотни участников шествий оппозиции, которые пытаются перекрывать дороги. Их всех проводят по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законного требования полиции).

Но главный вопрос в том, что стоит за всем этим? Кто та направляющая рука, заставляющая несколько тысяч человек ежедневно демонстрировать такую ретивость на улицах Еревана? Ведь очень давно ничего подобного не было. Нет, и эти митинги особо массовыми не назовешь, но с окончания 44-дневной войны и до сих пор армянской оппозиции ни разу не удавалось сотворить хоть что-то близкое к той активности, которую мы наблюдаем сейчас. И нередко можно слышать в последнее время, что объяснение тому одно – интерес Москвы. Дескать, ей совсем не по нраву наметившееся регулярное «непослушание» Пашиняна, его готовность проводить встречи с представителями Азербайджана и Турции в неподконтрольных Кремлю европейских столицах. Но что именно хочет показать Москва Пашиняну этими ежедневными митингами? Что он должен остановиться, отказаться от переговоров с Баку по будущей судьбе армян Карабаха и по нормализации отношений с Анкарой? Или, что нужно перевести все эти встречи на территорию РФ? А что может случиться, если Пашинян и сейчас «не поймет» намека? Военный переворот? Или за всем этим видятся еще какие-то возможные сценарии и объяснения происходящего?

На эти вопросы Minval.az ответили известные эксперты.

Фикрет Садыхов, политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета:

— Первое, что бросается в глаза, это отсутствие массовости в этом протестном движении в Армении. Но другая реальность заключается в том, что ведущие силы этого движения достаточно агрессивны, напористы, и лозунги о предательстве Пашиняна, конечно, устраивают многих из тех, кто находятся на площадях и улицах.

Несомненно, это расшатывает власть нынешнего правительства, но вместе с тем, смогут ли они его отстранить – это пока достаточно сложный вопрос. Пашинян лавирует, пытается понравиться и тем, кто протестует, и ведущим внешним силам, но то, что мы наблюдаем сегодня, это полное отсутствие как у армянской власти, так и у протестующих, реального видения сложившейся ситуации в регионе. Отсюда и встречные 6 принципов в ответ на наши 5 принципов. То есть, вначале полное согласие, умиротворенный тон официального Еревана, а затем встречные предложения, которые по сути повторяя предложения Баку, вновь указывают на недоговороспособность официального Еревана.

Понятно, что в игре и Запад (в частности, Европа во главе с Брюсселем), и Москва. То есть, ведущие силы конечно же стараются держать ситуацию под контролем и хотели бы решения этого вопроса в рамках своих интересов. И не случайно эти протестные выступления начались после возвращения Пашиняна из Москвы. Но мы видим и другое – протестующие не предлагают никакой особенной программы. Мы не видим ничего нового с их стороны. Поэтому я думаю, что главная задача протестующих это отстранение Пашиняна и приход к власти наиболее радикальных и реваншистских сил Армении.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли Меджлиса:

— То, что премьер-министр Никол Пашинян слишком сильно на взгляд Москвы заигрался с Западом и осмелился в качестве основной переговорной площадки с Азербайджаном принять Брюссель и посредничество президента ЕС Шарля Мишеля, сильно раздражает определенные круги в российском руководстве. Оттуда вполне могла быть дана отмашка своей ереванской агентуре, в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, организовать уличное давление на правительство Пашиняна, так как в парламенте оппозиция в меньшинстве и сделать ничего не в состоянии. Однако вряд ли Кремль сегодня может уделять много внимания и средств для продвижения собственных интересов в Армении, так как сам оказался в крайне затруднительном положении из-за вторжения в Украину.

Местные оппозиционеры активизировались еще и потому, что предвидят неизбежное ослабление своей внешнеполитической опоры в лице России и стремятся, пока еще есть время и ресурсы, вернуться во власть или как минимум сместить ненавистного Пашиняна. Очевидно, несмотря на большую организаторскую работу и трату огромных по местным масштабам денег, раскачать протестную стихию оппозиции не удается. У противников Пашиняна в качестве последнего средства остается вовлечение в процесс армии или же террор. Но не факт, что это принесет им желаемые результаты. Ведь в 2020 году, сразу же после поражения в войне весь генералитет, все политические партии, армянская церковь, Академия Наук и пр. дружно потребовали отставки Пашиняна, но рядовой состав армии и офицерство остались нейтральными, так как осознавали гибельность прихода к власти реваншистских сил в первую очередь для них самих.

Террористическое устранение Никола Пашиняна может полностью изолировать Армению в мире и привести к краху экономики и государственности. Так что, если Никол Пашинян не совершит грубых ошибок в отношении своих противников, проявит выдержку и реализм в международной повестке, он и его правительство устоят, а противники в лице Робика и Сержика будут посрамлены. Если оппозиция выйдет за очерченные законом протестные акции, Пашинян получит желанный повод разгромить ее и использовать силу закона для наказания за прошлые и нынешние преступления.

Р.Оруджев