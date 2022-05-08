Какую дату следует считать днем окончательного разгрома Германии во Второй Мировой войне? 8 мая, когда была подписана капитуляция? 9 мая, когда отметить победу распорядился Сталин? А может, 20 апреля 1945 года, когда наша 416-я гвардейская Таганрогская начала артиллерийский обстрел немецкой столицы? Или 2 мая, когда бойцы этой дивизии подняли флаг над Бранденбургскими воротами?

Наверное, эти споры лучше всего было бы оставить историкам. А главным содержанием должна быть память о «сороковых, роковых, свинцовых, пороховых» и об общей победе над общим врагом — для более не существующего СССР и Великобритании, для Франции и Польши. День Победы — дата, когда следует помянуть погибших, отдать дань уважения живым. Вспомнить, что на пути к победе были Сталинград и Эль-Аламейн, Курская дуга и высадка в Нормандии, бои в Арденнах и Петсамо-Киркенесская операция.

У нас, граждан Азербайджана, своя память. Из нашей страны, тогда еще союзной республики, чьё население составляло 3,4 миллиона человек, на фронт ушли более 600 тысяч — каждый пятый. Более трёхсот тысяч — каждый десятый гражданин Азербайджана! — не вернулись. И в эти майские дни мыттоже вспомним Ази Асланова и Исрафила Мамедова, Зибу Ганиеву и Зулейху Сеидмамедову, Мехти Гусейнзаде и Ахмедию Джебраилова. И, конечно, вновь, в который уже раз, отметим, что Азербайджан обеспечивал не менее 80% нефти и нефтепродуктов, так необходимых фронту.

Но сегодня в фокусе внимания уже другие новости с тегом «победа во Второй Мировой войне». На параде в Москве не будет иностранных гостей. А власти Франции, как обиженным тоном заявляет посол РФ в Париже Алексей Мешков, не пригласили представителей РФ на торжества в честь окончания Второй мировой войны 8 мая: «Всегда послы, и военные атташе — сначала Советского союза, потом России, Беларуси как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось». И это не единственный такого рода прецедент. Тема общей победы над фашизмом более не объединяет.

И понятно, почему. То, что должно было ассоциироваться с победой над Германией, просто и цинично разменяли на сиюминутную и далеко не столь бесспорную конъюнктуру.

По совести говоря, процесс этот начался еще в девяностые годы в Армении, где 9 мая отмечали не столько победу над Германией, сколько очередную годовщину оккупации города Шуша. Тогда многие постарались этого не заметить. Точно так же, как потом не замечали памятник Гарегину Нжде. Уже потом центр тяжести переместился в Москву. Где не просто превратили 9 мая в свой главный праздник (что, без сомнения, внутреннее дело самой России). В Москве, как уже неоднократно отмечал Minval.az, сначала попытались представить дело так, что победа над Германией — заслуга исключительно нынешней РФ, и это ей решать, кого допускать к статусу победителей, а кого — уже нет. Затем — попытки вернуть мир к разделу «сфер влияния» образца 1945 года и на этой основе «не допустить пересмотра итогов Второй Мировой войны», то есть отменить приём в НАТО новых членов из числа стран Восточной Европы. Сегодня многие российские политики вообще вбрасывают термин «границы России в1945 года», в которые включают не только бывшие союзные республики и государства Балтии, но и страны Восточной Европы. И еще не факт, что за пределами этих «границ» Австрия, север Норвегии и восток Германии.

Потом был «крымнаш» и сепаратистский мятеж на Донбассе, где тоже весьма активно шли в ход георгиевские ленточки. Уже после 2014 года одни вполне справедливо задавали вопрос: что же в действительности символизирует георгиевская ленточка — память о второй мировой или «крымнаш»? Другие настаивали: здесь никакой политики, мы просто поминаем погибших, отдаём дань памяти воинам-победителям и т.д., и возмущались до глубины души, когда кто-то называл «парады детсадовских войск», картонные «танковые башенки» на машинах и надписи «На Берлин» «победобесием», имеющим мало общего с настоящей памятью о войне.

Но теперь, после 24 февраля 2022 года, ситуация уже другая. Потому как и «георгиевские ленточки», и копии знамени победы, и флаги СССР весьма активно используются в качестве агитационной мишуры в российском вторжении в Украину. Вот уж вправду — «этот День Победы порохом пропах, это праздник со слезами на глазах». Но это и порох, и слезы новой жестокой войны — уже российско-украинской. С разрушенным театром в Мариуполе, с Бучей, с Ирпенью и Гостомелем, с ракетными ударами по жилым многоэтажкам Киева, Харькова и Одессы, но зато с репликами знамени победы и с георгиевскими ленточками, которые усиленно навязывают нам в качестве символа 9 мая.

А это ставит перед серьёзным выбором уже Азербайджан. Да, мы имеем право на свой праздник в годовщину разгрома гитлеровской Германии. Роль Азербайджана в разгроме нацизма историки и эксперты считают исключительной. И за эту победу мы заплатили страшную цену — жизни 300 тысяч наших сограждан. Но насколько допустимо оказываться в одном окопе с теми, кто готов размахивать георгиевскими ленточками и репликами знамени победы в разрушенном Мариуполе, по ходу дела снимая на территории Украины дорожные указатели на украинском языке?

А значит, уже сегодня мы должны провести свои «красные линии». Четко разграничить, где закончилась Вторая Мировая война и началась российско-украинская. Если угодно, расставить акценты. И не позволять, чтобы память о прошлой войне превращалась в пиар войны нынешней.

И это уже не отношение к прошлому, а выбор будущего.

Нурани, обозреватель Minval.az