Общественный деятель, бизнесмен Казахстана Арман Шураев ответил мужу российской пропагандистки Маргариты Симоньян, режиссеру Тиграну Кеосаяну, пригрозившему его стране, сообщает Minval.az.

Он сказал, что Симоньян, вероятно, заразила его болезнью под названием «вата головного мозга».

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Шураев подчеркнул, что своими высказываниями Кеосаян поставил в неловкое положение армянскую диаспору Казахстана.

Он также высказался насчет отмены парада на 9 мая, из-за чего и устроил истерику режиссер.

«Я могу сказать, что мы все казахи, практически 100%, ждем победы Украины над Россией. И этот день победы Украины мы будем отмечать со слезами и с радостью на глазах», – сказал активист.