Между РФ и Казахстаном — очередной скандал. На сей раз — с подачи мужа пропагандистки Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна, который в программе «Роскомнадзор Free» разразился потоком оскорблений и угроз в адрес Казахстана — от эпитетов вроде «хитрож..е» до советов «на Украину глянуть внимательно» и «подумать серьезно». И еще тоном опытного доносчика обратился к российским властям: вот, смотрите, как эти казахи себя неправильно ведут.

Можно, конечно, посоветовать Тиграну Эдмоновичу, который вдруг решил перекреститься в «Тиграна Эдмундовича» с явным намёком на Феликса Эдмундовича, держать в голове, что Казахстан, вопреки всем державным «фантомным болям», независимое государство. И там самостоятельно, без оглядки на мнение «пилорамы» и прочих низкопробных телешоу, решают, когда проводить — и проводить ли — парад. И тем более сами формируют свою внешнюю и внутреннюю политику.

И это не тот случай, когда можно посоветовать не обращать внимания, потому как даже на общем уровне роспропаганды Тигран Кеосаян выглядит карикатурой. Во-первых, показательно, что в Нур-Султане уже отреагировали на уровне МИДа, эксперты не исключают, что Кеосаяну будет закрыт въезд в Казахстан. А во-вторых, сам роспропагандист заявил, что он, дескать, излагает исключительно свое личное мнение. Только вот не верится, что свой хамский «наезд» на Казахстан Тигран Эдмондович устроил без соответствующей команды «фас». И вряд ли только Тигран Кеосаян озабочен тем, что, несмотря на все старания Кремля, из Казахстана не получается сделать ни «вторую Беларусь», ни «вторую Армению». В Нур-Султане публично отказались поддержать российскую «спецоперацию» в Украине, выступили в поддержку территориальной целостности этой страны, отказались признавать Крым российским, а Донецк и Луганск — независимыми. Более того, как уже рассказывал Minval.az, слишком многое указывает на то, что недавняя авария на нефтяных терминалах Новороссийска, где, как оказалось, вовсе не было шторма катастрофической силы, на самом деле представляет собой попытку экономического давления на Казахстан — именно по территории РФ идет экспорт казахстанской нефти.

Более того, «искрило» между РФ и Казахстаном и прежде. В Москве раздражались, когда в этой стране вводили латиницу вместо кириллицы, напоминали об истории своей государственности, переименовывали улицы, названные в честь одного из «авторов» голодного геноцида казахов Левона Мирзояна, и ревностно следили за участием Казахстана в деятельности «Тюркского союза». Официальных демаршей не было, но на неофициальном персоны вроде Вячеслава Никонова позволяли себе обозначать претензии на казахскую территорию или принимались учить казахов, как им чтить память жертв голодного геноцида.

Но нынешние «месседжи» из Нур-Султана приходят уже после того, как в январе нынешнего года в казахстанских городах вспыхнули беспорядки, и подавлять их пришлось силами ОДКБ. В Москве прекрасно помнили опыт Беларуси, где интеграция с РФ резко набрала обороны после подавления поствыборных протестов в 2020 году, но Казахстан не спешит «падать в объятия России». Миротворцев ОДКБ через несколько дней вывели, Нур-Султан не прекратил участия в «Тюркском союзе», а теперь демонстрирует самостоятельность в таком чувствительном для РФ вопросе, как война в Украине и 9 мая. И если на этом фоне Тигран Кеосаян грозит Казахстану, то вряд ли это у ведущего низкопробного телешоу отказали тормоза на языке.

Не станем спрашивать, что именно должны были увидеть в Казахстане, «внимательно посмотрев на Украину» — вторжение армии, бомбовые удары по городам, «народные республики» и объявление севера Казахстана частью территории России. И даже не станем напоминать, что Соловьев уже обещал «долбануть» по Алматы. Просто… если такие угрожающие месседжи «больших дядей» озвучивает Кеосаян, это говорит о реальном потенциале Кремля куда больше: чем того бы хотелось завсегдатаям московских высоких кабинетов. А в таком случае команда «стоять-бояться» может и не сработать.

Особенно если действительно внимательно отслеживать происходящее в Украине.

Нурани, обозреватель